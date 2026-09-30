BMW, 2027 3 Serisi'ni resmen tanıttı. Hem tasarım değişti, hem de çok daha güçlü hâle geldi.

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan BMW’nin en sevilen modellerinden biri şüphesiz ikonik 3 Serisi’dir. Şimdi ise BMW 3 Serisi’nin o çok beklenen yeni versiyonu resmen tanıtıldı. Otomobil hem tasarım hem de teknik açında önemli yeniliklerle otomobil meraklılarının beğenisine sunulacak.

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2027 BMW 3 Serisi, baştan aşağı yenilenerek geliyor. Alman devinin yeni nesil tasarım anlayışı olan "Neue Klasse" çizgilerini taşıyan 2027 model yeni 3 Serisi içten yanmalı motor tutkunlarını heyecanlandıracak güncellemelere de sahip.

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Karşınızda yeni BMW 3 serisi

Elektrikli i3 modeliyle başlayan bu yeni tasarım dönemi, benzinli versiyonlarda da tüm ihtişamıyla kendini gösteriyor. Devasa böbrek ızgara tasarımından uzaklaşan ve bunun yerine far grubuyla kesintisiz bir şekilde bütünleşen daha ince ve uzun ızgaralara geçiş yapıyor. Dış tasarımında elektrikli kardeşine benzese de kendine has dokunuşlara sahip. i3'ten farklı olarak gerçek bir ön ızgaraya ve opsiyonel sarı M far ışıklarıyla sunulan olan araç, aerodinamik yapıyı destekleyen gömme kapı kollarıyla geliyor. Standart olarak 19 inç, opsiyonel olarak ise 20 inç jantlarla sunulan modelin arka tasarımı, Neue Klasse ailesinin ikonik stop lambası imzasıyla tamamlanıyor. M350 xDrive versiyonunda ise siyah dış detaylar, arka spoyler, dörtlü egzoz çıkışı ve M Sport frenler gibi sportif unsurlar öne çıkıyor.

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Yeni 3 Serisi, 330, 330 xDrive ve amiral gemisi konumundaki M350 xDrive versiyonlar ile gelecek. Şirket, Avrupa’da dizel versiyon satılmayacağını ifade etti. BMW'nin daha önce duyurduğu isim politikası doğrultusunda, benzinli modellerin arkasındaki "i" takısı elektrikli modellerle karışmaması adına tamamen kaldırıldı.

Giriş seviyesi 330 versiyonlarında 255 beygir güç üreten 2.0 litrelik turbo şarjlı dört silindirli motor yer alıyor. Bu motor, gücünü 8 ileri Steptronic otomatik şanzımanla arka tekerleklere ya da dört tekerleğe aktarıyor ve 100 km/sa hıza 5,9 saniyede çıkıyor. Model ailesinin asıl dikkat çeken üyesi ise M350 xDrive . Bu versiyon, kaptunun altında 3.0 litrelik sıralı altı silindirli turbo motor barındırıyor. Bu motor, 437 beygir güç ve 580 Nm tork üretebiliyor ve aracın 100 km/sa hıza sadece 3,9 saniyede ulaşmasına imkân tanıyor. Maksimum hızı ise tüm versiyonlarda 250 km/sa.

Sürüş tutkunlarını en çok heyecanlandıracak yenilik ise BMW'nin "Drift Moment" adını verdiği sistem. M350 xDrive modelinde sunulacak olan bu özellik, ihtiyaç duyulduğunda ön tekerleklere giden gücü tamamen keserek aracın arkadan kaymasını kolaylaştırıyor. Yani fabrikasyon bir drift modu diyebiliriz.

İç mekanda ise adeta bir teknoloji şovu var. Ön camın altı boyunca uzanan "Panoramic iDrive" ekranı, tüm sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün görüş alanına taşıyor. Yapay zekâ desteğine sahip iç mekânda 17,9 inçlik devasa bir ekran görüyoruz. Ayrıca dokunmatik tuşlara sahip yeni direksiyon simidi ve M modellerine özel M Mode tuşları da iç mekanın dikkat çeken detayları arasında.

2027 yılının başlarında yollara çıkması beklenen yeni 3 Serisi'nin ABD’deki başlangıç fiyatı 49.900 dolar olarak açıklandı. En üst versiyon ise 65.900 dolara satılacak. Avrupa lansmanı bugün olacağı için Avrupa fiyatları henüz belli değil.