Apple'ın ekim ayında duyurduğu 2021 model MacBook Pro'lar, Türkiye pazarına giriş yaptı. 14 ve 16 inç ekran seçenekleriyle satın alınabilen dizüstü bilgisayarlara sahip olmak için, minimum 23 bin 500 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kısa bir süre önce duyurduğu yeni MacBook Pro modelleri Türkiye'ye resmen giriş yaptı. 14 ve 16 inç ekran boyutlu modeller, an itibarıyla oldukça yüksek fiyatlarla satın alınabiliyor. Peki Apple'ın Türkiye'ye getirdiği yeni MacBook Pro'lar hangi özelliklere sahip ve fiyatları ne kadar?

Apple'ın ekim ayında düzenlediği Unleashed etkinliğinde tanıtılan yeni MacBook Pro modelleri, en çok da yeni işlemcileriyle göz dolduruyor. Apple tarafından yapılan açıklamalara göre yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda kullanılan M1 Pro ve M1 Max isimli işlemciler, geçen yıl piyasaya sürülen M1 işlemciden en az yüzde 70 daha iyi performans sunuyor. Apple bu işlemciyi 64 GB'ye kadar RAM ve 8 TB'ye kadar da depolama alanı ile destekliyor. Üstelik bu devasa büyüklükteki depolama alanının SSD olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Karşınızda yepyeni MacBook Pro

Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarları, tasarım açısından da bazı farklılıklarla karşımıza çıktılar. Öyle ki bu modellerde kullanılan 120 Hz'lik ekran ilk kez çentikli bir yapıya sahip. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda çok tartışılan Touch Bar da artık yok. Aksesuar ve diğer bağlantılar için sunulan port sayısını da artıran Apple, bu sayede kullanıcılara daha özgür bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Apple, daha önceden yaptığı gibi 2021 model MacBook Pro modelleri için de özelleştirme imkanı sunuyor. Tüketiciler bu sayede, dizüstü bilgisayarlarını kendi ihtiyaçlarına göre dizayn edebilecekler. Üstelik Apple, bu dizüstü bilgisayarlar için Final Cut Pro ve Logic Pro isimli yazılımları önyüklü hale getirebiliyor. Elbette bunun için ekstra ödeme yapılması gerekiyor.

MacBook Pro'nun Türkiye fiyatları ne kadar?

Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre yeni nesil M1 işlemcilerle donatılan dizüstü bilgisayarların fiyatları şöyle olacak:

14 inç büyüklüğünde ekranlı versiyon için: 23 bin 499 TL 'den başlayan fiyatlar

'den başlayan fiyatlar 16 inç büyüklüğünde ekranlı versiyon için: 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar

Yukarıda yer alan fiyatlar, 14 inç ve 16 inç ekranlara sahip MacBook Pro'nun başlangıç düzeydeki fiyatlarını gözler önüne seriyor. Eğer 16 inç ekranlı versiyonun tüm özelliklerini en üst seviyeye getirip Final Cut Pro ve Logic Pro'yu da yükleterek satın almak isterseniz, toplamda 74 bin 400 TL gibi bir ödeme yapmanız gerekiyor...

Yeni MacBook Pro modelleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri buradaki içeriğimize bekliyoruz.