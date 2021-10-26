Apple, yeni işletim sistemi macOS Monterey'i dünya genelinde kullanıma sundu. Yeni işletim sistemi, FaceTime'dan Haritalar'a kadar pek çok uygulamaya yeni özellikler getiriyor. İşte yeni işletim sisteminin detayları...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, milyonlarca mac kullanıcısının bilgisayar kullanım deneyimini iyileştirecek yeni işletim sistemi macOS Monterey'i kullanıma sundu. Geliştiricilerin yaptıkları dokunuşlarla artık daha da işlevsel bir hal alan işletim sistemi, an itibarıyla dünya genelindeki tüm mac kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Peki bu işletim sistemi, kullanıcılara ne gibi yenilikler vadediyor?

Apple tarafından yapılan çalışmalarla macOS işletim sisteminde sunulan bazı uygulamalar güncellendi. Bu güncellemelerin başında FaceTime, Safari, Notlar ve Haritalar gibi uygulamalar bulunuyor. Kullanıcılar artık, bu uygulamaları daha etkili bir şekilde kullanabiliyorlar. Apple, yaptığı çalışmalarla kullanıcıların artık hem bireysel hem de profesyonel yaşamlarında daha iyi bir deneyim yaşayacaklarını ifade ediyor.

İşte macOS Monterey ile kullanıma sunulan bazı yenilikler

FaceTime artık daha kaliteli

Apple'ın yenilediği uygulamaların başında gelen FaceTime, artık daha kaliteli bir deneyim sunuyor. Yeni mikrofon modlarına sahip olan uygulama, bu sayede gürültü engelleme gibi yenilikler sunuyor. Ayrıca FaceTime ile ekran paylaşımı da yapılabilecek. FaceTime bu sayede, toplantı gibi durumlarda da daha aktif bir şekilde kullanılacak.

Safari de yenilendi

macOS Monterey, Apple'ın internet tarayıcısı Safari'ye de bazı yenilikler getirdi. Bu bağlamda; kullanıcılara sunulan sekme grupları özelliği ile kullanıcılar, Apple ürünleri arasında kesintisiz bir deneyim sürdürebilecekler. IP gizleme özelliğine de sahip olan tarayıcı, artık kullanıcıların gizlilik endişelerini biraz daha düşürecek gibi görünüyor.

Kısayol grupları oluşturulabilecek

Apple'ın yeni işletim sistemi, kullanıcıların kısayol grupları oluşturmalarına imkan tanıyor. Bu özellik sayesinde en çok kullanılan uygulamalara saniyeler içerisinde ulaşılabilecek. Ayrıca kullanıcılar, özelleştirebilecekleri bu bölümü isterlerse gündelik yaşamları için isterlerse de iş hayatı için dizayn edebilecekler.

Sizinle Paylaşılanlar uygulaması

macOS Monterey'de kullanıcı deneyimini iyileştiren özelliklerden bir tanesi de Sizinle Paylaşılanlar oldu. Bu uygulama, Mesajlar uygulaması ile gönderilen fotoğraf, video ya da bağlantı gibi eklentilere bilgisayar üzerinden ulaşma imkanı tanıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde, Mesajlar'daki eklentilere doğrudan ulaşma imkanı yakalayacaklar.

Apple'ın macOS Monterey'de sunduğu özellikler elbette bunlardan ibaret değil. Örneğin Haritalar uygulaması, artık yepyeni bir deneyim sunacak. Ayrıca iCloud+, e-posta gizliliği koruması ve bazı yeni erişebilirlik özellikleri de kullanıcıların deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Eğer Apple'ın son işletim sistemini kullanmaya başladıysanız, bu özelliklerden hangilerini deneyimlediğinizi ve nelerin hoşunuza gittiğini bizlerle paylaşabilirsiniz.

macOS Monterey, hangi mac modellerinde kullanılabilecek?