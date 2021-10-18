Apple, merakla beklediğimiz etkinliğini bugün gerçekleştirdi. Etkinliğin yıldızı, bugün tanıtılan MacBook Pro oldu. Gelin, MacBook Pro’nun özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Bir güzel gün daha geldi ve Apple’ın yeni nesil cihazlarını göreceğimiz etkinlik gerçekleşti. Bugün düzenlenen Apple’ın ‘Unleashed’ etkinliğinde şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını, yeni Mac mini bilgisayarını ve sevilen kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods Pro 3. Nesil’i gördük.

Apple’ın etkinlikte tanıttığı ve belki de en merak edilen cihazı, yeni nesil Apple işlemciye sahip MacBook Pro bilgisayarıydı. On binlerce kişi tarafından canlı izlenen etkinlikte gösterilen yeni MacBook Pro, özellikleriyle yeniden piyasaya korku salacağını şimdiden kanıtlamış oldu. Gelin, yeni cihazın detaylarına bakalım.

Şık, yenilenmiş tasarım:

Apple, bu yıl MacBook Pro’nun tasarımında büyük bir değişikliğe gitti. Yeni cihazlar Apple’ın üst düzey görünümlü alüminyum kasasına sahip olsalar da değişiklik, bu kasada gerçekleşiyor. MacBook Pro’ların kenarları artık ‘modern’ tasarımın simgesi olan yumuşak kenarlara sahip bir şekilde geliyor. Ayrıca iPhone’un imzası olan çentik de yeni MacBook’larda bizi karşılayacak.

Bir önceki modellerde gördüğümüz, birçok kişi tarafından eleştirilen dokunmatik bölüm Touch Bar’dan arınmış bir şekilde gelecek.

120 Hz’lik çentikli ekran:

Yeni MacBook Pro, 14,2 inç ve 16,2 inçlik ekran boyutlarıyla birlikte satışa sunulacak. Her iki bilgisayarda da Liquid Retina XDR panel kullanılıyor. iPhone tasarımına benzer bir şekilde ekranında çentik bulunduran MacBook Pro, yine bu yıl iPhone’larla Apple kullanıcılarına sunulan 120 Hz ekran tazeleme desteğini de barındıracak.

Apple’ın bu çentiğini görünce pek de üzülmeye gerek yok. Zira şirket, bu yıl ekran/gövde oranında devasa bir atlama yaşamayı başardı ve neredeyse tüm gövdeyi kaplayan bir ekran sundu. Kamerayı koymayı unutmamak adına da iPhone’larda olduğu gibi bir çentiğe yer vererek işi çözdü.

Vitamini donanımında:

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple, neden MacBook Pro’larının üst düzey performans gerektiren işlerde kullanıldığını yeniden gösterdi. Şirket, yeni modelinde yeni bir işlemciye yer veriyor. Bu işlemci, bir önceki yıl gördüğümüz M1 işlemcisinin bir üst versiyonu. M1 Pro isimli yeni işlemci, 10 çekirdeğe sahip ve standart M1 işlemcilerden %70 daha iyi performans sunuyor. Grafik tarafındaki farksa %100 durumunda. İşlemcide 16 çekidekli GPU yer alıyor.

RAM tarafındaysa bizleri 16 GB’lık başlangıç düzeyindeki RAM karşılıyor. Elbette bu miktar, kullanıcılar bir MacBook Pro almaya kalktıklarında üstüne para koyarak artırılabilecek. 16 GB RAM’in yanı sıra MacBook Pro, standart olarak 512 GB’lık depolamaya yer verecek. Bilgisayarın SSD'si, saniyede 7,4 GB yazım yapabilecek.Yine RAM gibi depolama alanı da artırılabilecek.

14 inçlik MacBook Pro M1 Pro'yla, 16 inçlik MacBook Pro'ysa M1 Max ile gelecek.

Yeni M1 Pro ve M1 Max işlemcileri, sektöre yeniden meydan okudu:

Apple'ın yeni M1 Pro işlemcisi, atası M1 gibi sistem hafızası, CPU, GPU hafızasını ve GPU'yu bir araya getiren bir tasarım taşıyor. Yeni işlemci, ilk seri M1'a göre 2 kat performans sunuyor. M1 Max ise bu farkı 4 kata çıkarıyor.

İşlemci 8K videoları M1'a göre yarı güç kullanarak işleyebilecek. İşlemci hakkındaki daha fazla deta için:

Kamera çözünürlüğü yükseldi:

Yeni MacBook Pro, 1080p çözünürlüğünde (Full HD) olacak ve düşük ışıklı ortamlarda 2 kat daha iyi görünülebilirlik sunacak.

Canavar batarya:

MacBook Pro, yalnızca 30 dakikalık şarjla %50 şarj seviyesine ulaşabilecek. Hızlı şarj desteği, ilk kez MacBook'lara geldi.

Acısıysa fiyatında:

Yeni MacBook Pro'nun 14 inçlik modeli 1.999 dolardan, 16 inçlik modeliyse 2.499 dolarlık etiketle satışa sunulacak.

Bilgisayarların Türkiye fiyatlarıysa şu şekilde: