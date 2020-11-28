Alexander Graf isimli bir yazılımcı, Apple'ın M1 işlemcili MacBook'unda ARM tabanlı Windows 10 çalıştırmayı başardı. Windows 10, QEMU için yapılan bir yama sayesinde temel seviyede performansla çalıştırılabildi.

macOS kullanıcıları, 10 yılı aşkın süredir kendi Apple bilgisayarlarında Microsoft'un Windows işletim sistemini kullanabiliyorlardı. Kullanıcılar, bunu Bootcamp veya sanallaştırma çözümü Parallels sayesinde gerçekleştiriyorlardı. Bu sayede macOS kullanıcıları, Windows desteği olan geniş çaplı yazılım ve oyun kütüphanesine erişim sağlayabiliyorlardı.

Ancak bu durum Apple'ın yeni M1 işlemcisiyle biraz aksadı. M1 işlemcisi, Apple'ın bilgisayarlarına inanılmaz bir performans artışı sunuyor olsa da henüz Windows desteği gelmedi. Bugünse bir yazılımcı olan Alexander Graf, ARM tabanlı Windows 10'u M1 işlemcili bilgisayarda çalıştırmayı başardığını paylaştı.

Windows 10, Apple'ın M1 işlemcisinde çalıştırıldı:

Alexander Graf, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda açık kaynaklı QEMU'dan yardım alarak Windows 10'u M1 işlemcide çalıştırdı. QEMU için yapılan bir yama, ARM kodunun doğrudan Apple M1 işlemcisinde çalıştırılmasını sağlıyor kodun ilk olarak x86'ya çevrilmesi şartını ortadan kaldırıyordu.

Tabii Alexander Graf'ın kullandığı bu çözüm, normal şartlarda Bootcamp tarafından sağlanan donanım sürücülerinden yoksundu. Ancak yine de işletim sistemi taban seviyede bir performans sunuyordu. Ayrıca Alexander Graf, x86 tabanlı uygulamaların da Windows ARM64 tarafından sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini belirtti.

Yeni M1 işlemcili Mac'lerde tam performanslı Windows 10 elde etmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Parallels gibi şirketler şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı. Bu çözümlerin önceki çözümler kadar iyi performans sunup sunmayacağını henüz bilmiyoruz.

Öte yandan bundan 1 hafta önce Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi konu hakkında açıklama yapmıştı. Frederighi, x86 uygulamaların desteklenmesi için tüm altyapıya sahip olduklarını, son kararınsa Microsoft'ta olduğunu belirtmişti.