2022 Honda Civic'in iç mekan fotoğrafları paylaşıldı. Honda, çok daha premium ve modern hale getirdiği yeni Civic'in iç mekanında konforu ve şıklığı ön plana çıkarıyor.

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye'deki en popüler otomobil modeli olan Civic'i 2021 yılı ile birlikte baştan aşağı yeniliyor. Hem dış hem de iç mekan tasarımında adeta seviye atlayan yeni 2022 Honda Civic, mevcut modele kıyasla daha sade, daha basık ve daha "premium" bir tasarım sunmayı hedefliyor.

11. nesil Civic, iç mekan tasarımında büyük ölçüde geçtiğimiz yılın en başarılı otomobillerinden biri kabul edilen Honda e'den ilham alıyor. Hatta daha iyi açıklamak gerekirse 2022 Honda Civic iç mekanda Honda e'nin modern dokunuşunun, 10. nesil Civic'in karizmatik havasının ve Honda Accord'un "premium" tasarımının bir karışımını sunuyor.

Yeni Civic, standart modelde 7 inç, Touring modelde ise 9 inçlik bir bilgi eğlence ekranı sunuyor ki ekran, dokunmatik kontrolleri destekliyor olsa da ses açma kısma gibi görevler için ekranın hemen yanında fiziksel kontroller de bulunuyor. Bu sayede sürücü, gözünü yoldan ayırmadan medya üzerinde kolay bir kontrol sağlayabiliyor.

Araçta dijital gösterge ekranı bulunsa da sürücünün isteğine göre özelleştirilebilen analog tasarımlı göstergeler bulunuyor. Ayrıca gösterge panelinin ortasındaki minyatür Civic, aracı adeta dışarıdan görebilmenizi sağlıyor. Sinyalleri ya da farkları yaktığınızda bu minyatür modelin de ışıkları devreye giriyor. Böylece aracınıza içeriden olduğu kadar dışarıdan da hakim olabiliyorsunuz.

2022 Honda Civic'in iç mekan tasarımına göz attığımızda kapı açma kolundan orta konsola, klima ızgaralarından koltuklara kadar seviyesinin hakkını veren bir otomobil görüyoruz. Bu nedenle 11. nesil Civic'in dış tasarımı ile pek çok Hondasever için soru işareti oluşturduğunu bilsek de iç mekan tasarımı ile kendini sevdirmeyi bileceğini söyleyebiliriz.

2022 Honda Civic'in iç mekan tasarımını aşağıdaki fotoğraflardan inceleyebilirsiniz