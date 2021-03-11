2022 Honda Civic'in Üretim Versiyonunun Fotoğrafları Sızdı

Otomobil tutkunları heyecan içinde yeni Honda Civic'i görmeyi beklerken seri üretim modelinin fotoğrafları Honda forumlarına sızdırıldı. Görünen o ki Honda, 11. nesil Civic'te sportiflikten çok şıklığa önem verecek.

Tarihler Kasım 2020’yi gösterirken Japon otomotiv devi Honda, en popüler otomobil modellerinden Civic’in 11. neslinin prototip tasarımını ilk kez göstermişti. 2022 Honda Civic prototipi ilk kez paylaşıldığında otomobilseverler karışık eleştirilerde bulundular ancak araç, çoğunlukla mevcut modele göre “daha az sportif” olmakla eleştirilmişti.

Bugüne geldiğimizde ise Civic11Forum’da, 11. nesil Honda Civic’in seri üretime girecek versiyonunu gösterdiği düşünülen yeni bir beyaz 2022 Honda Civic fotoğrafları ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın sonlarında gösterilen prototip ile büyük oranda benzer tasarıma sahip olan seri üretim modeli, yine bir Civic’ten çok “Accord” modeline benziyor.

Yeni Honda Civic’in tasarımını mevcut model ile karşılaştırdığımızda gövdenin daha basık ve daha uzun bir tasarıma sahip göründüğünü görüyoruz. Farların tasarımı, gövdeyle benzer bir şekilde daha ince ve uzun hale gelirken; yan “V” benzeri bir tasarıma sahip olan stopların tasarımı daha klasik bir hale getirilmiş.

Segmentinin en popüler sedanlarından biri olan Civic’in 10. nesli, spor otomobillere göz kırpan bir görünüme sahipti. Yeni nesil Civic’e baktığımızda ise daha sade, şık ve “oturaklı” bir görünüm sunuyor. Peki siz hangi Civic tasarımını daha “hoş” buluyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.