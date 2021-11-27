2022 Yılında Vergi ve Cezalara Gelecek Zamlar Belli Oldu

2022 yılında yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı belli oldu. Cezalar, harçlar ve vergilere %36,2 oranında zam gelecek. İşte birçok ücretin zamlardan sonraki hali...

Doların son 1 hafta içerisinde gördüğü hızlı yükselişin birçok şeye zam getireceği kesindi. Ekmek zammıydı, teknolojik ürünlere gelen zamlardı derken birçok vergi ve harca gelecek zamlar da sonunda belli oldu.

Her şeyin etkilendiği gibi vergiler, cezalar, pasaport harcı ve ehliyet harcı gibi ücretler de dolardan etkilendi. Bildirilmesi an meselesi olan zamlar sonunda belli oldu. 2022 yılında yürürlüğe girecek zamların geneli, %36,20 oranında olacak.

Yeniden değerleme oranı belli oldu:

Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, 2022 yılında karşılaşacağımız birçok zammı ilan etti. 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl %36,20 oldu. Bu da pek çok verginin, harcın ve cezanın zam oranının %36,20 olduğu anlamına geliyor.

Korsan taksi kullanma cezasından trafik cezalarına, pasaport harcından diğer birçok vergiye gelen zamlar, sitemizin en önemli konularından olan akıllı telefonları da vuracak. Yurt dışından getirilen akıllı telefonlar için verilen 2.000 TL'lik harç, yeni düzenlemelerle 2 bin 737 liraya yükselecek. Karar, Resmi Gazete’de şu ifadelerle belirtildi:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayınlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.

Yeniden değerleme oranı vergilere, harçlara ve cezalara nasıl yansıyacak? İşte birçok ücretin yeni hali:

Pasaport ücretleri 1 Ocak’tan itibaren 6 aylık 339 TL, 1 yıllık 452 TL, 2 yıllık 738 TL, 3 yıllık 1.048 TL ve 3 yıl üzeri 1.477 TL olarak verilecek.

1 Ocak’tan itibaren 6 aylık 339 TL, 1 yıllık 452 TL, 2 yıllık 738 TL, 3 yıllık 1.048 TL ve 3 yıl üzeri 1.477 TL olarak verilecek. Ehliyet harçları B sınıfı ehliyet için 820 TL’den bin 116 TL’ye çıkacak. A sınıfı ehliyet harcı ise 272 TL’den 320 TL’ye yükselecek.

B sınıfı ehliyet için 820 TL’den bin 116 TL’ye çıkacak. A sınıfı ehliyet harcı ise 272 TL’den 320 TL’ye yükselecek. IMEI kaydı için verilen harç , 2022 itibariyle 117 TL olarak belirlenecek. Yolcuların yurt dışından getirdiği telefonlardan alınan IMEI harcı ise 2.000 TL’den 2.772 TL’ye çıkacak.

, 2022 itibariyle 117 TL olarak belirlenecek. Yolcuların yurt dışından getirdiği telefonlardan alınan IMEI harcı ise 2.000 TL’den 2.772 TL’ye çıkacak. Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) bir yaştan üç yaşa kadar şu şekilde düzenlenecek:

Silindir hacmi 1.300 cc ve altındakilerde 1.051 TL-1261 TL, 1.431,46 TL-1.1717,48 TL

1.301 cc - 1.600 cc arası 1.830 TL-2.197 TL, 2.492,40 TL - 2.992,34 TL

4001 cc ve üzerindekiler 45.932 TL-50.107 TL, 62.559 TL-68.245,74 TL olarak ödenecek.

Güncellenen trafik cezası ücretleri: