2023'ün ikinci çeyreğinde en çok satan telefonları gösteren rapor, satışlardaki azalmaya da dikkat çekiyor.

Pazar analizi yapan bir platform olarak hizmet veren Counterpoint, 2023'ün ikinci çeyreğine ait akıllı telefon pazar verilerini paylaştı. Veriler, akıllı telefon sektörünün ciddi düzeyde kan kaybetmeye devam ettiğini fakat belli modellerin kullanıcıların radarından kaçmadığını yeniden ortaya koydu.

İkinci çeyreğe baktığımızda Apple ve Samsung’un önde olduğunu ve ilk 10’da sadece bu iki markanın olduğunu görüyoruz. Diğer şirketler de rekabeti ateşleyen farklı modelleri piyasaya sürmeye devam ederken Android tarafında Apple’ın şu an için en büyük rakibinin Samsung olduğunu görüyoruz.

2023 yılında en çok satılan 10 akıllı telefon:

Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy A04e Samsung Galaxy A34

Apple her yıl olduğu gibi tek seriyle listelerin zirvesine yerleşirken Samsung, listeden de görebileceğimiz üzere farklı seviyelerde akıllı telefonlar üretmenin getirisini görüyor. Zira listede hem giriş hem orta hem de üst seviye Samsung modelleri var. Birbirinden farklı liglerde duran bu cihazların hepsini en çok satanlara sokmak da kayda değer bir başarı.

2023'ün ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar

Bu modelleri görmek her ne kadar güzel olsa da Counterpoint, akıllı telefon satışında geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 9’luk bir gerileme olduğunu belirtiyor. Xiaomi, OPPO, Huawei ve diğer markaların modelleri de rekabette yükseldikçe hem liste hem de satış sayıları köklü şekilde değişecektir.

2022'de ise durum şu şekildeydi:

Sizce satışlardaki azalmanın, akıllı telefonların bir noktada veya belli bir seviyede aynılaşmaya başlamasıyla, bu yüzden de kullanıcıların yeni bir modele geçmeye gerek duymamasıyla bir ilgisi olabilir mi?