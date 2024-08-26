Reklam Kurulu, sosyal medyada kurallara aykırı reklam yapan influencer'lara ne kadar ceza kesildiğini açıkladı. 50'ye yakın influencer'a yaptırım uygulanırken 11 tanesine milyonlarca TL ceza verildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, bir süredir sosyal medyadaki reklamları ve influencer’ları denetliyordu. Şimdi ise bu konuda 2024 içinde kesilen cezalara ilişkin veriler yayımlandı.

İncelemeler sonucunda mevzuata aykırı bulunan durumlarda sosyal medya ünlüsü de diyebileceğimiz influencer’lara cezalar kesildi. Yılın ilk altı ayında bu kişilere 39 durdurma cezası, 11 durdurma ve idari para cezası verildi. Sadece durdurma cezasında mevzuata aykırı reklamların düzeltilmesi veya kaldırılması istenirken diğerinde ise direkt para cezası verildi.

2024’ün ilk yarısında 11 influencer’a 5 milyon TL’den fazla ceza

Verilere göre yılın ilk altı ayında 11 influencer’a para cezası kesildi. Cezaların miktarının toplamda 5 milyon 35 bin 994 TL’ye ulaştığı da aktarıldı. Ayrıca 50’ye yakın influencer’a idari yaptırımlar uygulandı. Bu cezalarla birlikte son 1,5 yılda influencer’lara kesilen toplam ceza miktarı da 6 milyon 388 bin TL’ye çıkmış oldu. Geçen yıl 5 influencer’a 1,3 milyon TL ceza kesilmişti.

Cezalarda paylaşımın içeriği, tekrarı, takipçi sayısına bağlı etki alanının büyüklüğü, influencer’ların paylaşımdan elde ettiği menfaat ve ekonomik durum gibi unsurlar dikkate alındı.

Buna ek olarak mevzuata aykırı reklam yapan influencer’lara kesilen cezanın miktarı da artırıldı. Geçen yıl 347 bin 128 TL olan bu ceza, bu yıl 550 bin 59 TL’ye yükseltildi.

Yönetmeliğe göre Influencer’lara ceza verilen bazı durumlar