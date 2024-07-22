Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında aldatıcı reklamlara ne kadar para cezası kesildiğini açıkladı.

Son yıllarda sayısı ciddi oranda artış gösteren aldatıcı reklamlar, kullanıcılar için olumsuz sonuçlar oluşturabiliyordu. Ülkemizde de bu tarz reklamlara düzenli olarak ceza kesildiğini görüyorduk.

Şimdi ise Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun yılın ilk 7 ayında aldatıcı reklamlara ne kadar para cezası kestiği açıklandı.

149 milyon TL’ye yakın ceza kesildi

Açıklamaya göre Ocak-Temmuz 2024 tarihleri arasında aldatıcı reklamlara 148 milyon 783 bin 980 TL ceza kesildiği ifade edildi. Kurul, bu süreçte toplam 1.064 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz ayına ilişkin gerçekleştirilen toplantıda 133 adet dosya incelendi, 116’sı mevzuata aykırı bulundu. Sadece temmuzda kesilen ceza miktarı ise 21 milyon 350 bin 201 TL olarak açıklandı. Bunlar dışında işletmelerin internet sitelerindeki uygulamaları incelenirken tüketicileri yanıltan uygulamalara yaptırımlar uygulandığı ifade edildi. Bu konudaki açıklamalar şu şekilde:

“Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulunun bu ayki toplantısında, kamuoyunda "indirim marketi" olarak bilinen perakende işletmelerin internet siteleri aracılığıyla yaptıkları tanıtım ve mesafeli satış uygulamaları haksız ticari uygulama boyutuyla ele alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen internet sitelerinde ürünleri görmek ve sepete eklemek için üyelik gerektiği ancak satın alma işlemi için ürün stoklarının kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üyelik olmasına rağmen en yakın şubede bile ürünün stokta olmadığı belirtildiği için siparişin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. İncelemeler sonucunda, internet sitelerinde tüketicilerin ürünleri görüntülemek ve satın almak için üyelik gerektiği ancak "teslimat adresine göre stok bilgilerinin değişebileceği" bilgisinin eksik olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca ürün fiyatının geçerliliği süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verilmiş ve idari yaptırım uygulanmıştır. Reklam Kurulu, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve reklam mevzuatına uyumu artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile işbirliği yaparak elektronik ticaret sektöründeki tüm reklam verenleri bilgilendirmiştir.

Reklam Kurulu, elektronik ticarette tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen tüketici yorumlarının düzenlenmesindeki eksiklikleri belirleyerek, sahte ve yanıltıcı yorumların önlenmesi için internet sitelerine yönelik idari yaptırım kararı almıştır. Bu kararlar, özellikle turizm ve yeme içme gibi hizmet sektörlerindeki tüketici deneyimlerini koruma amacını taşımaktadır.

Reklam Kurulu, değerlendirme sıralaması ve koşulları konusunda tüketicilerin yeterince bilgilendirilmediği ve sadece mal ve hizmet satın alanların yorum yapmasına izin verilmesi kuralına aykırı şekilde tüketici yorumlarına yer veren internet siteleri hakkında idari yaptırım uygulamıştır. Tüketicilerimizin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, çevrimiçi alışverişlerde gerçek deneyimlere dayanmayan yorumlarla tüketicilerimizin satın alma kararlarının manipüle edilmesini önlemeye yönelik inceleme ve denetimlere devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."