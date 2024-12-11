Aston Martin, yeni süper otomobili Valhalla'yı tanıttı. Hibrit motor teknolojisiyle donatılan otomobil, tasarımıyla da özellikleriyle kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, düzenlediği bir etkinlikte "Valhalla" olarak isimlendirdiği yeni süper otomobilini tanıttı. Tam 5 yıl süren geliştirme sürecinin ardından aramıza katılan otomobil, Aston Martin tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor. Peki bu süper otomobil, tüketicilere neler vadediyor?

Oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan Aston Martin Valhalla, marka ile özdeşleşmiş olan ızgara tasarımına ev sahipliği yapıyor. Yukarı doğru açılan kapıların yer aldığı Valhalla'nın arka kısmında ise dev bir spoiler bizleri karşılıyor. Arka kısımda Aston Martin ibaresi ile parçalı LED aydınlatma da dikkatlerimizi çeken detaylar arasında.

Karşınızda Aston Martin Valhalla

Aracın iç kısmına baktığımızda nispeten sade bir kabin ile karşılaşıyoruz. Burada boyutları açıklanmayan tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı gözümüze çarpıyor. Ayrıca iç kısımda karbon fiber malzeme kullanılması da dikkat çeken detaylar arasında. Kesik direksiyon tasarımının kullanıldığı Aston Martin Valhalla'nın orta konsolundaki devasa boyutlu havalandırmalar, biraz göz tırmalıyor.

Aston Martin'in yeni süper otomobili, hibrit motor teknolojisiyle donatıldı. Otomobildeki 4.0 litrelik V8 motor, 817 beygir güç üretiyor. Bu güç, elektrik motorlarıyla desteklendiğinde toplam 1.064 beygir gücünü ortaya koyuyor. Aston Martin'e göre Valhalla'nın 0-100 km/s hızlanması, tahminen 2,5 saniye. Aracın maksimum hızı ise 350 km/s olarak açıklandı.

Aston Martin, Valhalla için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak şirket, bu süper otomobilin 2025'in ikinci yarısı itibarıyla seri üretime geçeceğini söyledi. Bu arada; seri üretim dendiğine bakmayın. Aston Martin Valhalla, sadece 999 adet üretilecek.