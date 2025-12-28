Hayaller Gerçek Oldu! İşte 2025'te Tanıtılan En İyi Teknolojiler

2025 yılı, teknoloji dünyası için hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olarak geride kaldı. İşte 2025'in en büyük teknolojileri.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki her yıl bir önceki yıla göre çok ciddi bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. 2025’te de durum tam olarak böyleydi. Öyle ki geçen yıl boyunca hayallerin gerçeğe dönüştüğü birçok teknolojik gelişmeye tanıklık ettik.

Biz de bu içeriğimizde 2025 yılındaki en büyük teknolojik gelişmelerinden bazılarını sizler için derledik. Yapay zekâ alanındaki inanılmaz ilerlemelerden kuantum çiplere kadar her türden alanda birçok önemli gelişme yaşandı.

Nano Banana

2025'teki en büyük yapay zekâ gelişmelerinden biri şüphesiz Nano Banana'dır. Google tarafından sunulan ve görsel düzenleme, görsel oluşturma gibi araçlara yarayan yapay zekâ modeli, inanılmaz gerçekçi detaylara sahip görseller üretebilirken aklınıza gelebilecek her türden düzenlemeyi hızlıca yapabiliyor. Pro modeli de çok daha gelişmiş bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Nano Banana ile üretilen görsellerin gerçek mi yapay zekâ mı olduğunu anlamak neredeyse imkânsız seviyeye gelmiş durumda.

Figure 03 robot

Yapay zekâ destekli insansı robot girişimi Figure, geçtiğimiz aylarda çok beklenen Figure 03 robotunu tanıtmıştı. Bu robot, bilim kurgu filmlerindeki robotlara şu ana kadar en çok benzeyen modellerden biri oldu. İnsana benzeyen hareket kabiliyetine sahip 1,68 m boyundaki Figure 03, evinizi temizleyip toplamadan bulaşık yıkamaya ve çamaşır asmaya kadar aklınıza gelebilecek her işi yapabiliyor.

Google Willow

Google'ın yeni Willow” adlı kuantum çipi, bilim dünyasında kuantum çağını başlatacak. Şirketin “Quantum Echoes” isimli algoritması, klasik süper bilgisayarlardan tam 13.000 kat daha hızlı çalışabiliyor. Willow, günümüzün en güçlü süper bilgisayarlarının bile tamamlaması için 10 septilyon yıl gereken karmaşık bir işlemi sadece 5 dakika içinde bitirebiliyor. Willow’un sunduğu bu güç, yeni ilaçların keşfinden enerji krizini çözecek batarya teknolojilerine kadar pek çok alanda kullanılabilecek.

Yapay zekâ ajanları ve tarayıcıları

2025 yılı, yapay zekanın "sohbet botu" aşamasını geçip "Yapay Zekâ Ajanı" (AI Agent) aşamasına geçtiği yıl oldu. Artık internette bir uçak bileti aramak veya en iyi fiyatı bulmak için sekmeler arasında kaybolmanıza gerek kalmıyor. ChatGPT Atlas ve Perplexity Comet gibi yeni nesil AI tarayıcıları, sizin verdiğiniz bir komutla internette geziniyor, formları dolduruyor, ödemeleri gerçekleştiriyor ve işi bitirip size bildiriyor. Bu ajanlar sadece komutları yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi kararlarını verebilen sistemler hâline de gelmeye başladı.

Görme engellilerin görüşünü geri getirebilen PRIMA teknolojisi

Tıp ve teknolojinin kesiştiği noktada 2025'in en mucizevi haberi PRIMA ismi verilen retina implant teknolojisinden geldi. PRIMA adlı elektronik retina implantı ve ona eşlik eden AR tabanlı sistem, görme kaybı yaşayan insanların harfleri, rakamları ve kelimeleri okuyacak seviyeye kadar görme yetisini geri kazanmasını sağlayabildi. Teknoloji, tedavi edilemeyen bir göz rahatsızlığı olan kuru yaşa bağlı makula dejenerasyonu nedeniyle görme yetisini kaybetmiş hastalarda denendi.

Katı hâl bataryalar gerçeğe dönüşüyor

Elektrikli otomobiller konusunda devrim yaratma potansiyeline sahip katı hâl bataryalar yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladı. Öyle ki Mercedes-Benz, lityum-metal katı hâl batarya ile yaptığı uzun menzil testiyle bu tür bataryaları gerçek hayattaki kullanımını ve avantajlarını gösterdi. Katı hâl batarya testinde EQS modeli, 1205 km mesafeyi tek şarjda tamamlayabildi. 2027 gibi seri üretime geçmesi beklenen katı hâl bataryaların daha yüksek enerji yoğunluğu, üst düzey güvenlik, hızlı şarj, daha uzun menzil ve ömür gibi avantajları olacak.

NVIDIA’dan kişisel yapay zekâ süper bilgisayarı

Yapay zekâ sayesinde dünyanın en değerli şirketi hâline gelen NVIDIA, yılın başlarında Digits ismini verdiği kişisel yapay zekâ süper bilgisayarı tanıtmıştı. Masaüstü boyutunda bir yapay zekâ süper bilgisayarı olarak tanımayabileceğimiz Digits, kompakt olmasına rağmen üst düzey yapay zekâ modellerini çalıştıracak kadar yüksek işlemci gücüne sahip. Geliştiricilere çağ atlatan ve GB10 Blakwell Superchip'ten güç alan bu model, 200 milyara kadar parametreye sahip yapay zekâ modellerini işleyebiliyor. Daha zorlu işlem gerektiren şeyler için iki Digits sistemi birbirine bağlanabiliyor ve 405 milyar parametreye kadar modelleri işleyebiliyor. 128 GB birleşik bellek ve 4 TB'a çıkan NVMe depolama da sunuyor.