NVIDIA, küçük boyutuna rağmen inanılmaz özelliklere sahip kişisel yapay zekâ süper bilgisayarı "Digits"i tanıttı.

Dün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) 2025’in en çok merak edilen şirketlerden biri NVIDIA’ydı. Teknoloji devi, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen sunumunda birçok yeni ürününü tanıttı. Tabii ki en çok öne çıkan RTX 50 serisi ekran kartlarıydı.

Ancak şirket, farklı duyurular da yaptı. Bunlardan biri de “Digits” ismi verilen aşırı pahalı fiyata sahip bir kişisel yapay zekâ bilgisayarıydı.

Digits, 3 bin dolara satılacak inanılmaz özelliklerle donatılmış bir yapay zekâ süper bilgisayarı

Masaüstü boyutunda bir yapay zekâ süper bilgisayarı olarak tanımayabileceğimiz Digits, şirket tarafından yapılan açıklamalara göre mayıs ayında piyasaya sürülecek. Cihazın başlangıç fiyatı ise 3.000 dolar (106.012 TL) olacak.

Digits’in kalbinde GB10 Blakwell Superchip yatıyor. Bu çip, cihazın bir masaya sığacak ve herhangi bir prizden çalışabilecek kadar kompakt olmasına rağmen üst düzey yapay zekâ modellerini çalıştıracak kadar işlemci gücüne sahip olmasını sağlıyor. Eskiden bu tarz bir güç için çok daha büyük ve güç tüketen sistemlere ihtiyaç vardı.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre geliştiricilere çağ atlatacak bu sistem, 200 milyara kadar parametreye sahip yapay zekâ modellerini işleyebiliyor. Çok daha zorlu işlem gerektiren şeyler için iki Digits sisteminin birbirine bağlanabileceğini ve 405 milyar parametreye kadar modelleri işleyebileceği de aktarılmış.

128 GB birleşik bellek ve 4 TB’a kadar çıkan NVMe depolama da Digit de var. Normal bilgisayarlarda 16 veya 32 GB RAM’ler görebiliyoruz. Karşılaştırdığımızda 128 GB ile Digit’in ne kadar farkı olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca saniyede 1 katrilyon yapay zekâ işlemi yapabileceği anlamına gelen 1 petaflop’a kadar yapay zekâ performansı da sunuluyor. NVIDIA’nın son nesil CUDA çekirdekleri ve 5. nesil Tensor çekirdekleri de sistemde mevcut.

Bunlar dışında şirket, kullanıcıların NVIDIA’nın yapay zekâ yazılım kütüphanesine erişebileceğini de eklemiş. Sistemin Linux tabanlı NVIDIA DGX işletim sisteminde çalıştığını da ekleyelim. Ayrıca geliştiriciler, kendi yapay zekâ modellerini Digit üzerinden yerel olarak test etme imkânına da sahip olacak.