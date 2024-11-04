TÜİK'in açıkladığı Ekim 2024 enflasyon verisi ile 2025 yeniden değerleme rakamı yüzde 43,93 oldu. Buna göre 2025 yılı IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün Ekim 2024'e ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Ekim 2024 enflasyonu aylık yüzde 2,88, yıllık 48,58 oldu. Ancak bu veriler, daha önce açıklanan enflasyon verilerinden daha önemliydi.

Zira Ekim 2024'e ilişkin enflasyon verisinin açıklanması ile 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre 2025 yılı yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak kayıtlara geçti. Yani trafik cezaları, pasaport harçları ve IMEI kayıt ücretleri gibi tutarlar, 2025 yılı için yüzde 43,93 zamlanacak.

IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu?

2024 2025 IMEI Kayıt Ücreti 31.692 TL 45.614 TL

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle IMEI kayıt ücretinin ne kadar olduğunu kendimiz hesaplayabiliriz. Buna göre; 2024'te 31.692 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılı için 45.614 TL olarak uygulanacak.