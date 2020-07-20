23:9 Ekranlı Telefonların Kumanda Benzeri Konsepti

Günümüzde maksimum 21:9 ekranlı akıllı telefon görmüş olsak da yakın gelecekte 23:9 ekranlı bir telefonla karşılaşmamız çok da sürpriz olmaz. Ice Universe, paylaştığı konsept ile 23:9 ekranlı akıllı telefonların nasıl görünebileceğini ortaya koydu.

Birkaç yıl önceye kadar akıllı telefonlar oldukça kalın çerçeveli, günümüz akıllı telefonlarıyla karşılaştırdığımızda ‘kaba’ diyebileceğimiz tasarımlara sahipti. Bununla birlikte tüm akıllı telefonlar tek bir ekran formatıyla, 16:9 ekran en/boy oranına sahip olarak satışa sunuluyordu. Bugün ise neredeyse her akıllı telefon kendine has bir ekran formatına sahip.

Akıllı telefon ekranlarının her çıkan modelde biraz daha büyüdüğü hepimizin malumu. Bununla birlikte pek çoğumuz fark etmesek de akıllı telefonlar günden güne uzuyor. İlk olarak 16:9’dan 18:9’a uzayan telefonlar, ilerleyen dönemde 21:9’a kadar uzadı. Kısa süre önce yeni bir konsept yayınlayan Ice Universe ise, 23:9 ekranlı akıllı telefonların nasıl görüneceğini ortaya koydu.

23:9 ekranlı akıllı telefonlar böyle görünecek

Akıllı telefon ekranları 16:9’dan 18:9’a geçtiklerinde uzayan ekran, kalın çerçevelerin yerini aldığından telefonlardaki uzama pek fark edilmemişti ancak artık çerçeveler neredeyse tamamen ortadan kalktığından ekran formatındaki her değişiklik, doğal olarak cihazın boyutlarının da değişmesine neden oluyor.

23:9 ekran formatına sahip akıllı telefonların birer telefondan ziyade TV kumandasına benzediğini söylemek sanıyorum ki çok da yanlış olmaz. Bununla birlikte böylesine ince uzun bir ekranda video izlemek de epey keyifsiz olacaktır. Zira tüm video içerikler, 16:9 format baz alınarak üretiliyor ve 23:9 ekranda 16:9 video oynatılırken ekranın yanlarında oldukça geniş boşluklar oluşacaktır.

Sony, ‘sinematik ekran’ ismiyle 21:9 formatında ekranları akıllı telefonlarında resmi olarak kullanmaya başladı. Ayrıca Samsung Galaxy S20 Ultra da 20:9 ekranı ile oldukça ‘uzun’ bir akıllı telefon. Bu iki şirket ya da bir başkası bir gün 23:9 ekranlı bir akıllı telefon gerçekten tanıtır mı tahmin etmek oldukça zor.