Samsung’un çok yakında tanıtacağı kablosuz kulaklıkları bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıktı. Galaxy Buds Live ismiyle çıkacağı düşünülen kulaklıkların tasarımı bir fasulye tanesine benziyor ve aktif gürültü önleme özelliğiyle gelmesi bekleniyor.

Samsung’un önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte tanıtması beklenen yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds Live, kanlı canlı olarak ortaya çıktı. Son derece sade bir tasarımla gelmesi beklenen yeni kulaklıklar, metalik bir fasulye tanesine benziyor.

h0x0d isimli Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan yeni görüntüler ve 6 saniyelik bir video, Galaxy Buds Live’a daha yakından bakmamıza olanak tanıyor. Muhtemelen aktif gürültü önleme özelliğiyle gelecek bu kulaklıklar, özellikle kablosuz kulaklıklarda kablolardan tamamen uzaklaşmak isteyenlerin tercihi olacak. Bildiğiniz gibi günümüzde çıkan kablosuz kulaklıkların bir kısmında iki kulaklığı birbirine bağlayan bir kablo bulunuyordu. Galaxy Buds Live’da ise Apple’ın AirPods kulaklıklarındaki gibi hiçbir kablo bulunmuyor.

Aktif gürültü önleme özelliğinin bulunması bekleniyor

Aslında Samsung’un bu kulaklıklarda nasıl bir aktif gürültü önleme sistemi sunacağı merak ediliyor, çünkü ortaya çıkan video ve görsellere baktığımızda herhangi bir silikon veya kulağın içine giren bir parça bulunmuyor. Tasarımsal açıdan baktığımızda da Samsung’un aktif gürültü önleme özelliğini nasıl sunacağı merak konusu oldu.

Paylaşılan fotoğraflarda, her iki kulaklıkta da bir dizi mikrofon ve hoparlör olduğu görülüyor. Dış kulağa oturarak rahat bir müzik deneyimi sunması beklenen Galaxy Buds Live’ın siyah, beyaz ve bakır renklere sahip olacağı düşünülüyor. Samsung’un yeni kulaklığının nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için bilinmiyor, ancak şirketin en son kulakiçi kulaklıkları olan Galaxy Buds Plus’lar 149 dolardan satılıyor. Bu kulaklıklarında benzer bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.