Samsung Galaxy Fold 2 Basın Görseli Ortaya Çıktı

Ice Universe, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak Galaxy Fold 2'nin bulanık da olsa basın görselini ortaya çıkardı. Görselin netleştirilmiş haline göre Samsung, Galaxy Fold'un tasarım sorunlarını Galaxy Fold 2 ile geride bırakacak.

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon dünyasının en çok konuştuğu cihazlardan biri olan Samsung Galaxy Fold, katlanabilir akıllı telefon rekabetini resmen başlatmıştı. Tasarım kusurları nedeniyle ekranında pek çok sorun baş gösteren ve popülerleşmek konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Galaxy Fold’un ardından geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Galaxy Z Flip, Samsung’un dikine katlanabilir ilk telefonu olarak karşımıza çıkmıştı.

Samsung Galaxy Fold, genel olarak katlanabilir bir tablete benzetilirken, Galaxy Z Flip ‘katlanabilir akıllı telefon’ sıfatını sonuna kadar bir cihaz olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak Galaxy Fold 2 hakkında gelen söylentiler, Samsung’un tablet benzeri büyük ekranlı katlanabilir telefon konseptinden vazgeçmediğini ortaya koyuyor.

Galaxy Fold 2 konsepti

Bugüne kadar Galaxy Fold 2 hakkında pek çok konsept tasarım ortaya konsa da cihazın gerçek tasarımını görme fırsatı yakalayamamıştık. Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren Ice Universe, kısa süre önce Twitter’dan paylaştığı bir basın görseli ile Samsung Galaxy Fold 2'yi kısmen de olsa ortaya çıkardı.

Ardından bir başka ‘sızıntıcı’ Ben Geskin, Ice Universe’ün bulanık basın görselini az da olsa netleştirerek yeniden karşımıza çıkardı. Görsel, hala gerçek bir basın görseli kadar net olmasa da Galaxy Fold 2’nin nasıl bir tasarım sunacağına dair bir önbakış atmamızı sağlıyor.

Galaxy Fold 2 bulanık basın görseli

Galaxy Fold 2’ye ait olduğu iddia edilen basın görseline göre cihaz, birinci nesil Galaxy Fold’a göre daha ‘metalik’ bir tasarıma sahip olacak ve Galaxy Fold’daki sağlamlık sorunları tekrar etmeyecek. Ayrıca yine görsele göre Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20’de karşımıza çıkacağı söylenen devasa kamera kurulumuna çok benzeyen bir arka kameraya sahip olacak.

Sızıntı basın görselindeki en ilgi çekici detaylardan biri de Galaxy Fold 2’nin ikinci ekranının Galaxy S20 benzeri uçtan uca tasarıma sahip olması. Galaxy Fold, cihaz katlı haldeyken de kullanımı mümkün kılan ikinci ekrana sahipti ancak bu ekran hem çok küçüktü hem de pozisyon itibarıyla tek elle kullanıma izin vermiyordu. Galaxy Fold 2’nin ikinci ekranı ise hem boyutu hem de tasarımı ile gerçek bir akıllı telefon deneyimi sunacak.

Galaxy Fold 2'nin uçtan uca ikinci ekran ile geleceğini gösteren basın görseli

Elbette ki söz konusu basın görseli bir sızıntıdan ibaret ve güvenilirliği daima tartışma konusu. Yine de sızıntı görselin Samsung’un mevcut tasarım dili ve paylaşılan konsept tasarımlarla tutarlı olduğunu düşünürsek gerçeklik payı bulunabileceğini söyleyebiliriz.