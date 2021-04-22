İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yeni bir genelge yayımladı. Yayımlanan bu genelgede koronavirüs pandemisi nedeniyle 23 Nisan'da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirleniyor. Peki bu kısıtlamanın koşulları neler?

Koronavirüs vaka sayılarının patlama yapmasıyla birlikte yeniden kapanma dönemine giren Türkiye'de, salgının gidişatının hiç de iyi olmadığını söylemek gerekiyor. Hükümet, Ramazan Ayı boyunca uygulayacağı tedbirler ile vaka sayılarının düşeceğine inanıyordu ancak böylesi bir durum olmadı. Günlük vaka sayısı birkaç gün düşmüş olsa da 50 binin altına iniş yapılamadı ve bu da yeni tedbirler mi gelecek sorusunun sorulmasına yol açıyor.

Yarın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirerek, Cumhuriyet'in temelini atmışlardı. Ancak koronavirüs pandemisi, bu önemli günle ilgili düzenlenecek kutlamalara da gölge düşürmüş durumda. Hatta İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, bu 23 Nisan'da evlerinden bile çıkamayacaklar.

23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelge, vatandaşların aklındaki "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunun cevabını vermiş durumda. Genelgeye göre bir süredir hafta sonuna özel ve iş günlerinin belirli saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Cuma günü de doğrudan uygulanacak. Yani bu hafta, sokağa çıkma kısıtlaması bir gün erken başlayacak. Elbette vatandaşların bu resmi tatili değerlendirip, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sokak, park ve bahçeleri dolduracaklarından adımız kadar eminiz...

Hükümet, Ramazan Ayı'na özel olarak kısıtlama saatlerini 19:00 ila 05:00 aralığına çekmişti. 23 Nisan'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında da durum böyle olacak. Buna göre bu hafta bir gün daha uzun sürecek sokağa çıkma kısıtlaması, 22 Nisan Perşembe (bugün) saat 19:00'da başlayıp, 26 Nisan saat 05:00'e kadar kesintisiz olarak devam edecek.

Ramazan Ayı boyunca belirlenen sokağa çıkma kısıtlaması hükümleri arasında, bazı iş sektörlerinde çalışanların kısıtlamalardan muaf olduğu ifade ediliyordu. Bu durum, 23 Nisan'da da aynı şekilde geçerli olacak. Öte yandan seyahat kısıtlamaları da diğer kısıtlama günlerde nasıl uygulanıyorsa, 23 Nisan'da da öyle uygulanacak. Yani vatandaşlar, yalnızca toplu taşıma araçlarıyla ya da seyahat izin belgeleriyle özel araçlarını kullanarak seyahat edebilecekler.

Bu arada, 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler için de bazı önemli husular mevcut. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre protokollü etkinlikler yalnızca belirli sayıda kişi ile yapılabilecek. Ayrıca etkinlikler kapsamında sosyal mesafenin korunması ve bu etkinliklerin bir an önce bitirilmesi istenecek.