Koronavirüs Vakalarının En Çok Arttığı Yerler Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, faturasının giderek ağırlaştığı koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda kentler özelinde konuşan Bakan Koca, haftalık bazda vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illerimizin hangileri olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, vaka sayılarının tedbirle azalacağını ifade etti.
Bakan Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre yüz bin kişilik nüfusa göre vaka sayısının en çok arttığı 5 il; Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova oldu. Aynı koşullar altında vaka sayısının en çok azaldığı 5 il ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
Haftalık bazda vakaların en çok arttığı ve en çok azaldığı kentler şu şekilde
Vakaların en çok arttığı iller
- Düzce
- Çanakkale
- Zonguldak
- Yozgat
- Yalova
- Kocaeli
- Tekirdağ
- Erzincan
- Erzurum
- Karabük
Vakaların en çok azaldığı iller
- Kırklareli
- Kilis
- Samsun
- Osmaniye
- Adıyaman
- Çankırı