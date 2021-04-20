Koronavirüs Vakalarının En Çok Arttığı Yerler Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusa düşen koronavirüs vakaların en çok arttığı ve en çok azaldığı şehirleri açıkladı. Bakan, her zaman olduğu gibi bu kez de tedbir uyarısını sürdürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, faturasının giderek ağırlaştığı koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda kentler özelinde konuşan Bakan Koca, haftalık bazda vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illerimizin hangileri olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, vaka sayılarının tedbirle azalacağını ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre yüz bin kişilik nüfusa göre vaka sayısının en çok arttığı 5 il; Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova oldu. Aynı koşullar altında vaka sayısının en çok azaldığı 5 il ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.

Haftalık bazda vakaların en çok arttığı ve en çok azaldığı kentler şu şekilde

Vakaların en çok arttığı iller

Düzce Çanakkale Zonguldak Yozgat Yalova Kocaeli Tekirdağ Erzincan Erzurum Karabük

Vakaların en çok azaldığı iller