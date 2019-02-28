Ödüllü Mobil Oyun Yarışması: Abbas Güçlü ile Büyük Oyun

Netmarble ve StartersHub işbirliğiyle, Kanal D’de yayınlanan “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” adlı yarışmaya mobil oyunlarıyla katılan geliştiriciler, 250 bin TL için mücadele edecek.

Ülkemizdeki mobil oyun sektörü her geçen gün daha da ilerliyor. Daha çok gencimiz kendisini bu alanda geliştirme yoluna gidiyor. Bu alana yapılan yatırımlar da artıyor.

Dünyanın en büyük 5 oyun firmasından biri olan Netmarble ile genç girişimcilere strateji, proje ve iş geliştirme desteği sunan, yatırım bulmalarına yardım eden StarterHubs, “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” adlı yarışma için kolları sıvadı. Yarışmada ilk üçe giren oyunlar, Netmarble tarafından dünya çapında yayınlanacak.

Oyun geliştiriciler yarışmada finansman desteği ve küresel yayıncı kazanacaklar.

Yarışma 6 Mart 2019 Çarşamba günü başlayacak. Ön elemeyi geçen oyunlar, canlı yayında yarışacak. Oyun projelerine jüri üyeleri ve izleyici oy verecek. Her hafta birinci olan oyun, büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Sezon sonunda yeniden oylanacak olan oyunlar arasında, dereceye giren 3 mobil oyun Netmarble tarafından dünya çapında yayınlanacak.

www.kanald.com.tr üzerinden yapılabilen başvuru için yaş sınırı bulunmuyor. Ayrıca başvurular, program yayınlandığı sürece devam edecek.