Sony, PlayStation fiyatlarına belli bölgelerde zam yaptı. Peki Türkiye'de durum ne?

Sony, bu sabaha karşı beklenmedik bir açıklama yaparak PlayStation 5 konsollarının fiyatlarında artışa gideceğini duyurdu. Zammın, belli bölgelerde yapılacağı ifade edildi. Bunlar; Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda olarak açıklandı. İlginç bir şekilde ABD yer almadı. Ülkemizde de şu an bir şey yok.

Zamla birlikte PS5’in Avrupa ve Birleşik Krallık’ta dijital sürümünün fiyatları artırılırken diğer bölgelerde her iki versiyonda da zamma gidildi. Avrupa’da normalde 450 euro olan dijital sürüm, 500 euro’ya çıktı. Yani %11 civarı bir artış var. Birleşik Krallık’ta ise %10 artışla 429 sterline çıkarılmış. Avustralya ve Yeni Zelanda’da benzer oranlarda artışlar yapılmış.

PS5 Türkiye fiyatına zam gelir mi? Gelirse yeni fiyat ne kadar olur?

Şimdilik sadece belli bölgelerde fiyatın artırıldığını görüyoruz. Ülkemizdeki PlayStation 5 fiyatına zam yapılıp yapılmayacağına dair bir bilgi yok. Ancak Avrupa’daki fiyat arttığı için bize de zam gelme ihtimali yükek.

PS5’in resmî satışı Türkiye’de Bilkom tarafından gerçekleştiriliyordu. Şu anda Bilkom garantili PS5 fiyatlarına baktığımızda dijital sürümün 28-29 bin TL bandında fiyatlara sahip olduğunu görüyoruz.

Eğer Avrupa’daki gibi %11’lik bir zam gelirse, konsolun ülkemizdeki fiyatının 32 bin TL civarlarına kadar yükseldiğini görebiliriz. Tabii ki bu sadece bir tahmin. Henüz kesin bir şey söyleyemiyoruz.

PS5 fiyatlarına neden birden zam geldi?

Maalesef Sony, bu konu hakkında herhangi bir açıklamaya yer vermiyor. Ancak tahminlerde bulunabiliriz. Şirket; dünya ekonomisinde devam eden kötü durum, oyun sektöründe masrafların çok artması gibi finansal nedenlerden dolayı böyle bir karar almış olabilir.