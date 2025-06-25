Geçtiğimiz günlerde vizyona giren 28 Yıl Sonra filminin çekimlerinde iPhone kullanılmıştı. Filmin arkasındaki efsane yönetmen Danny Boyle, neden böyle bir tercih yaptıklarını açıkladı.

2002’de vizyona giren ilk film 28 Gün Sonra’nın devamı niteliğinde olan ve yine efsane yönetmen Danny Boyle’un imzasını taşıyan zombi temalı film 28 Yıl Sonra geçtiğimiz günlerde vizyona girmişti. Yapım, izleyenlerden olumlu yorumlar alırken gişede de başarılı bir performans gösteriyordu. Hatta ilk haftasından kendi bütçesinin üzerinde para kazanmayı başarmıştı.

Danny Boyle, filmi çekerken ilginç yöntemlere başvurmuştu. Bunlardan biri de çekimlerde iPhone kullanılmasıydı. Öyle ki kamera arkasından gelen görüntülerde, Boyle’un sahne çekimleri için aynı anda 20 adede kadar çıkan iPhone 15 Pro Max telefonları kullandığı görülmüştü. Boyle, şimdi ise bunun nedenini açıkladı.

Büyük ekipman taşıma gerekliliğini ortadan kaldırdı

68 yaşındaki ünlü sinemacı, Wired’a verdiği röportajda iPhone kullanımını detaylandırdı. Boyle’a göre iPhone kullanımının en önemli nedeni, büyük ekipmanlar taşıma ihtiyacını ortadan kaldırmasıydı. Öyle ki iPhone’lar sayesinde büyük kameralar ile uğraşmadılar. Tabii ki iPhone’larda da birçok aksesuar, lens kullanıldı ancak yine de yarattığı yük normal film ekipmanlarına kıyasla çok daha azdı. Böylece kırsal alanlarda hızlıca hareket edebildiler, istedikleri şekilde çekim yapabildiler.

Danny Boyle aslında ilk kez bunu yapmıyor. 2002’de çıkan 28 Gün Sonra filminde de Canon’un dijital kameralarını kullanmıştı. O kameralarla yapılan çekimler, post apokaliptik Londra’da geçen filmin karanlık yapısının daha iyi verilmesini ve zombilerin çok daha gerçekçi ve korkutucu hissettirmesini sağlamıştı.

28 Yıl Sonra filminin fragmanı: