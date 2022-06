Bilimkurgu sineması son dönemde ciddi bir çıkış yaşadı. Özellikle dijital platformların da gözünü yıldızlara dikmesi, hayranlara bu türde pek çok yapım izleme fırsatı sundu. Yine de tarih boyunca yüzlerce bilim kurgu filmi çekildi ve hâlâ izlememiş olabileceğiniz birçok kaliteli iş var.

Bu listede, sizlere, “Keşke daha önce keşfetseydim!” dedirtecek türden bilim kurgu filmlerini önermek istedik. Sıralamayı yaparken gözden kaçtığını düşündüğümüz ve mutlaka özel bir tarafı olduğuna inandığımız filmleri bir araya getirdik. Şimdiden keyifli seyirler!

Kıyamet sonrası genç bir adam köpeğiyle telepati kurar: A Boy and His Dog / Çocuk ve Köpek (1975)

Sıkı bilim kurgu okurları Amerikalı yazar Harlan Ellison'ı mutlaka duymuştur. Türün parlayışa geçtiği 60’lar ve 70’lerde önemli kitaplara imza atan Ellison’ın A Boy and His Dog kitabı ise aynı adla 1975’te L.Q. Jones tarafından beyaz perdeye uyarlandı. Kıyamet sonrası bir dönemde geçen film, genç bir adamın telapatik bir bağla bağlı olduğu köpeğiyle birlikte hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Modern HBO dizisi çok sevilen hikayenin orijinali: Westworld / Batı Dünyası (1973)

HBO’nun Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy imzalı bilim kurgu dizisi Westworld’ü herkes duymuştur. Peki bu yapıma ilham olan orijinal filme dair bir fikriniz var mıydı? Yine 70’lerden listemize konuk olan bu yapımda, yönetmen koltuğunda Jurassic Park’ın da senaristlerinden olan Michael Crichton yer alıyor. Fütüristik bir atmosferde geçen film, yetişkin temalı bir eğlence parkında zaman geçirmeye gelen konukların başlarını “arızalanan” robotlarla belaya sokmasını anlatıyor.

Kimsenun uyanmadığı bir dünya: Dark City / Gizemli Şehir (1998)

Biraz daha 90’lara geldiğimizde, listeye şimdilerde Gods of Egypt ve Mask of the Evil Apparition gibi yapımlarla tanınan Alex Proyas imzalı bir film giriyor.

Gizem yanının da ağır bastığı Dark City, bir adamın hatırlayamadığı bir karısı ve kimsenin uyanmadığı kâbus gibi bir dünyayı içeren geçmişini konu alıyor. John Murdock adlı karakter, bir sabah oraya nasıl gittiğini bilmediği yabancı bir otelde uyanıyor ve vahşice işlenmiş bir cinayetin katili olarak arandığını fark ediyor.

Başka bir filmde bulamayacağınız hisler yaşatan Under the Skin / Derinin Altında (2013):

Başrollerini Scarlett Johansson ve Jeremy McWilliams’ın paylaştığı Under the Skin, Michel Faber'ın 2000 yılında yayımlanan romanından ilham alıyor. Johansson'ın İskoçya'da erkekleri baştan çıkartarak avlayan bir kadını canlandırdığı yapımda, karakterin kendini keşif süreci hiç de beklenmeyen bir noktaya doğru gitmektedir.

Gördüğünüz düşler gerçek anılara dönüşürse? Total Recall / Gerçeğe Çağrı (1990):

Philip K. Dick'in Blade Runner kitabından uyarlanan filmi herkes bilir, ancak en az onun kadar kült bir başka öyküsü olan We Can Remember It for You Wholesale’dan uyarlanan Total Recall filmi biraz geri planda kalmıştır.

Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone ve Michael Ironside gib isimleri bir araya getiren filmde, düşleri gerçek anılara dönüştüren Recall adlı bir şirketten hizmet alan Douglas Quaid karakterinin hikâyesi konu alıyor. Sıkıcı hayatından kurtulmak isteyen Quaid, kendisini bambaşka bir alternatifte buluyor.

Aklınızı allak bullak edip finaliyle eşsiz duygular yaşatan Donnie Darko / Karanlık Yolculuk (2001):

Çok niş bir kitle tarafından bilinse de, hayranlarının tutkuyla takip ettiği bir yapıma geldi sıra. Richard Kelly’nin kendini göstermeyi başardığı belki de tek film olan yapımın başrolünde, şimdilerin popüler aktörlerinden Jake Gyllenhaal da gençlik çağlarıyla yer alıyor.

Film, akli dengesi pek de yerine olmayan liseli bir gencin, Donnie’nin tuhaf bir kazadan kıl payı kurtulmasıyla başlıyor. Büyük (ve aptal) bir tavşan kostümü giymiş bir adam tarafından manipüle edilen Donnie’nin aşk, dünyanın sonu, paralel evrenler ve solucan deliklerine dair kaotik yaşamı konu alınıyor.

Star Wars hayranlarına özel öneri: Screamers (1995)

Şimdiyse sırada bir başka Philip K. Dick uyarlaması var. Dick’in Second Variety hikâyesinden uyarlanan Screamers, izleyiciyi gezegenlerarası bir savaşın yaşandığı günlere götürüyor. Filmde barış anlaşmasını müzakere etmek için harap olmuş bir araziye giden bir komutanın; düşmanlarını öldürmek için tasarladıkları robotların “duyarlılık” kazandığını keşfetmesiyle içine düştüğü yaşam mücadelesi anlatılıyor.

İyi bilim kurgu hep Hollywood'tan çıkacak değil ya! Casshern (2004):

Rotamızı Doğu Asya’ya kıralım ve farklı bir tatla yolumuza devam edelim. Japon yönetmen Kazuaki Kiriya’nın Casshern filmi, 1973 tarihli aynı adlı animenin bir uyarlaması olarak sinemaseverlerle buluştu.

Yapım genetiği değiştirilmiş mutant insanların dünyanın geleceğini tehdit etmesini konu alıyor. İnsanlığın tek umudu ise reenkarne olmuş bir savaşçı olan Casshern’in omuzlarına yüklenmiş durumda.

Yıldızlar geçidi kadrosuyla Sunshine / Gün Işığı (2007):

127 Hours, 28 Days Later... ve Slumdog Millionaire ile tanınan Danny Boyle’ın nispeten az bilinen filmi Sunshine’da 2057 yılına konuk oluyoruz. Filmde ölmekte olan Güneş’e bir grup astronottan oluşan ekibin Nükleer fisyon ile müdahale ederek Samanyolu Galaksisi’ni kurtarma çabası anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Rose Byrne ve Chris Evans yer alıyor.

80'lerin klasiklerinden Enemy Mine / Düşmanım (1985):

Das Boot ile Oscar'a da aday gösterilen Wolfgang Petersen’ın Enemy Mine filmi, 80'lerin klasikleri arasında yer alıyor. Barry Longyear’ın 1979'da yayımlanan Hugo, Nebula ve Locus ödüllü eserinden uyarlanan Enemy Mine filmi farklı gezegenlerden iki düşman pilotun birlikte mücadele vermek zorunda kalmalarını konu alıyor. Volkanik gezegen Fyrine IV’a zorunlu iniş yapmak zorunda kalan pilotlardan birisi Dünyalı bir asker, diğeri ise Dracon gezegeninden bir sürüngendir.

Zaman makinesiyle geçmişe gidip kendinizle kaşılaşırsanız... Los cronocrímenes / Suç Zamanı (2007):

İspanyol sinemasına konuk olduğumuz bu adımda bilim kurgu, gerilim ve suç türlerindeki Los cronocrímenes sıradaki filmimiz. Nacho Vigalondo imzalı yapım zaman makinesi aracılığıyla geçmişe giden ve orada kendisiyle karşılaşan birinin öyküsün takip ediyor. Film Avrupa'daki birçok film festivalinden ödülle dönmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bilim kurguyu komediyle birlikte sevenler varsa: The Ice Pirates (1984)

80’ler kuşkusuz bilim kurgu için özel yıllardı. Passenger 57 filminin senaristi Stewart Raffill’ın yönettiği yapım, su kıtlığı yaşanan bir gelecekte geçiyor. Uzay korsanlarına odaklanan hikâyede, bir uzay gemisinden buz çalan korsanların; yakalandıktan sonra bir prenses satılmalarıyla değişen hayatları anlatılıyor.

İnsanlığın tuhaf güçlere sahip bir varlıkla savaşı: Scanners (1981)

Kanadalı yönetmen David Cronenberg’i The Fly, A History of Violence ve Maps to the Stars ile tanıyabilirsiniz. Ancak Cronenberg de bilim kurgu sinemasında çok önemli işlere imza atmış bir isim. Oyuncu kadrosunda Jennifer O’Neill, Stephen Lack ve Patrick McGoohan’ın yer aldığı yapım, tuhaf güçlere sahip bir “tarayıcı”nın insanlara karşı kanlı bir savaşa girmesini konu alıyor.

Sadece 7000 dolara çekilen film: Primer / Kapsül (2004)

Upstream Color’ın yönetmeni Shane Carruth’ın ilk filmi Primer, yalnızca 7.000 dolara mal edilmesine rağmen dünya çapında yarım milyon dolar kazandırmıştı. Shane Carruth’ın yazıp yönetip oynadığı bu yapım şans eseri zaman makinesi icat etmeyi başaran iki mühendisin başından geçenleri konu alıyor.

Yakın tarihin az bilinen bilim kurgu filmlerinden: Chronicle / Doğaüstü (2012)

Capone, The Kill Point ve Fantastic Four gibi farklı türlerdeki yapımların senaryolarını yazan Josh Trank’ın ilk uzun metrajı Chronicle, üç liseli arkadaşın yeraltında inanılmaz bir keşfe karışıp süper güçler kazanmasıyla başlıyor. Hayatları yavaş yavaş kontrolden çıkan gençlerin karanlık taraflarıyla bağ kurma yolculuğu filmin konusunu oluşturuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Dane DeHaan, Alex Russell ve Michael B. Jordan gibi isimler yer alıyor.

