Üçüncü taraf bir kaplama şirketi; 2021 yılından bu yana PS5'e özel kaplamalar üretip satıyordu. Ancak şirket, Sony'den gelen bir 'uyarı' üzerine kaplamaların satışını durdurmaya mecbur kaldı.

Üçüncü parti kaplama üreticilerini yakınen ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Kanadalı bir şirket bugün yaptığı bir açıklamada, PS5’in üreticisi olan Sony Interactive Entertainmet’tan gelen bir mektup üzerine ‘Darkplates’ olarak bilinen mat siyah PS5 kaplamalarının satışını durduracağını duyurdu.

Kanadalı şirket, PS5 için Darkplates isimli kaplamayı üretip satışa sunacağının haberini 2021 yılının başında vermişti.

Şirket, Sony'nin talebini 'şimdilik' yerine getirdi

Dbrand adlı şirket, sosyal paylaşım platformu Reddit sayfası üzerinden yaptığı bir gönderiyle Reddit kullanıcılarını, şirketin artık Darkplates satışı yapmayan ürün sayfasını ziyaret etmeye davet etti.

Şirket ayrıca, orijinal Durdurma ve İptal'den birkaç ay sonra Sony'nin hukuk ekibi tarafından da "Kanada'da PlayStation 5'in yan panellerinin şeklini kapsadığını iddia eden bir patent”in verildiğinin söylendiğini de sözlerine ekliyor.

Son olarak Sony Interactive Entertainment’ın göndermiş olduğu mektupta; Dbrand’den "SIE'nin PS5 ön yüzlerinin ürün konfigürasyonunu veya herhangi bir benzer ürün konfigürasyonunu içeren ön panellerin tüm dünya çapındaki satışlarını derhal ve kalıcı olarak durdurmasını ve piyasadan kaldırılmasını ve tüm bunlarla sınırlı olmamak üzere şu anda dbrand.com'da satılmakta olan tüm ön yüzlerin satışının durdurmasını" istediği belirtiliyor. Konuya dair planlarını “Haydi, bizi dava et” sloganı eşliğinde açıklayan Dbrand, Sony’nin talebini ‘şimdilik’ yerine getirdiğini belirterek gönderiyi bitiriyor.