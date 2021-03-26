3 Rus Nükleer Denizaltı Aynı Anda Buzun Altından Çıktı

Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, devam eden Arktik tatbikatları kapsamında Rusya Donanması tarihinde ilk kez 3 nükleer denizaltının aynı anda buzun altından su yüzeyine çıktığını belirtti.

Rusya'ya ait nükleer enerjiyle çalışan 3 denizaltının aynı anda yüzeye çıkmasıyla Rus Donanması tarihinde bir ilk yaşandı. Konu hakkında açıklama yapan Rus Donanması Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov, Rusya'nın arktik tatbikatları sırasında 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içinde eş zamanlı olarak buzun altından yüzeye çıktığını belirtti.

Amiral Yevmenov, konu hakkında yaptığı açıklamada "Arktik tatbikatının bir parçası olarak, Rus Donanması tarihinde ilk kez 300 metre yarıçapla sınırlı bir alanda 3 nükleer denizaltı buzun altından su yüzüne çıktı" derken, bunun Rus donanması tarihinde bir ilk olduğunu da sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 3 denizaltının su yüzüne çıkmasının ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını belirtti.

Tatbikat kapsamlı bir şekilde yürütülüyor:

Rusya'nın kapsamlı Arktik askeri tatbikatı, 20 Mart'tan bu yana devam ediyor. Söz konusu denizaltılardan ikisinin Delta-IV sınıfı ve birinin Borei sınıfı olduğu, her birinin 16 adede kadar balistik füze taşıyabildiği de bildiriliyor.

Tatbikatın Franz Josef takımadaları, Alexandra Toprakları Adası ve komşu sularda kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü bildiren Amiral Yevmenov, "İlk kez alt kutup bölgelerinde bir dizi muharebe eğitimi, bilimsel araştırma ve çeşitli pratik önlemler, tek bir tasarım ve plan altında uygulanmakta" dedi.

600'ün üzerinde asker ve sivil personelin görev aldığı tatbikatta yaklaşık 200 adet teçhizat ile askeri ve özel donanım bulunuyor. Son verilere göre bölgede ölçülen sıcaklığın eksi 25 ila 30 derece arasında değiştiğini aktaran Rus yetkililer, buzun kalınlığının 1,5 metre olduğunu ve rüzgâr hızının saatte 32 metreye ulaştığını kaydetti.