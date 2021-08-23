Dünyanın Yeni En Genç Üstün Zekalısı Belli Oldu

Daha 3 yaşındayken yapabildikleriyle dikkat çeken bir çocuk, IQ testinden aldığı 146 puanla dünyanın en genç üstün zekalısı oldu. Şimdiden ikinci bir dil öğrenen çocuk, dünyanın en zekilerinin bir araya geldiği Mensa topluluğuna alındı.

Dünyanın yeni en genç üstün zekalısı, yürümeye bile yeni başlayan bir çocuk oldu. ABD’nin California eyaletinde yaşayan Kashe Quest adlı çocuk, sadece 3 yaşında olmasına rağmen sahip olduğu kabiliyetlerle ailesinin ve çevresinin dikkatini çekti. Daha sonra yetkin bir kuruluşun IQ testine tabi tutulan Kashe, testten 146 puan alarak üstün zekalı sıfatını kazandı.

Kashe Quest’in girdiği IQ testi, dünyanın en zeki insanlarını bünyesinde toplamak üzere kurulmuş Mensa’nın IQ testiydi. Testten aldığı yüksek puanla dünyanın şu an bilinen en genç üstün zekalısı olan Kashe, aynı zamanda Mensa’nın da bir üyesi olmaya hak kazandı.

Yürümeyi öğrendi, gerisi ip söküğü gibi geldi:

Kashe Quest, merakı ve kabiliyetleriyle başta ailesi olmak üzere tüm çevresinin dikkatini çekti. Daha bu yaşta tenis oynayan, İspanyolca öğrenen ve periyodik tabloyu ezbere bilen çocuğun üstün zekalı olduğu önceden de belliydi. Kashe’nin babası, kızında bu zamana kadar gözlemlediklerini şu sözlerle anlattı:

“Bize her zaman, çevresini keşfetme ve 'neden’ sorusunu sorma eğilimini gösterdi. Bir şeyi bilmiyorsa, onun ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmek ister ve öğrendiğinde onu uygular”

Ailesi, Kashe’nin ilk kelimesini söylemesinden itibaren hızla gelişmeye başladığını ve kısa sürede 5’ten fazla kelime içeren cümleler kurmayı öğrendiğini ifade etti. Doktorunun da zekasına dikkat çektiği Kashe, ilkokul ve ortaokulda öğretilen bazı temel bilgileri de kısa sürede, kusursuz bir biçimde öğrendi. Karantina döneminin Kashe’nin sosyal gelişimini etkilemesini istemeyen aile, ev ortamında 12 kişilik bir anaokulu kurdu.

Çocuğun annesi, Kashe’nin gelişimine dair aldıkları kararlar hakkında konuşurken "Bence bu testi yaptırarak, onun zekasından emin olmuş olduk. Gelişimi, doğal merakı ve mizacı açısından ona ihtiyaç duyduğu her şeyi verdiğimizden emin olmak istiyoruz. Bunu yapmak için üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olmak istedik” ifadelerini kullandı ve ekledi: "Kashe hâlâ üç yaşında ve onun yaşındaki çocuklarla birlikte olması gerekiyor. Olması gerekenden daha büyük davranmaması için üzerinde baskıya maruz kalmaması gerekiyor"