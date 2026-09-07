Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix'teki yerli dizi Mezarlık zirvede yer alırken filmlerde 365 gün en üst sırada bulunuyor.
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler
- 365 Gün - Netflix
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubii
- Son Gün Doğumu - Prime Video
- İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
- Efsane - HBO Max & TV+
- Hizmetçi - TV+
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Anniversary - TV+
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2
- Looney Tunes: Maceraya Devam - HBO Max & TV+
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Mezarlık - Netflix
- Off Campus - Prime Video
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Reacher - Prime Video
- From - TV+
- Prens - HBO Max & TV+
- İlk ve Son - HBO Max & TV+
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- Sex Education - Netflix
- Special Ops: Lioness - TV+