31 Ağustos - 6 Eylül 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

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JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix'teki yerli dizi Mezarlık zirvede yer alırken filmlerde 365 gün en üst sırada bulunuyor.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

365 Gün - Netflix Nasıl Seks Yapacağız? - Mubii Son Gün Doğumu - Prime Video İyi ki Aldatılmışım! - Netflix Efsane - HBO Max & TV+ Hizmetçi - TV+ Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+ Anniversary - TV+ Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 Looney Tunes: Maceraya Devam - HBO Max & TV+

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler