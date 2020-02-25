3D Yazıcı ile Gerçek İnsan Korneaları Üretildi

Araştırmacılar, 3D yazıcı kullanarak insan korneası üretmeyi başardı. Test aşamasında olan teknolojinin uygulanabilir hale gelmesiyle kornea nakilleri sorun olmaktan çıkacak.

Günümüzde 3D baskı teknolojisi ile tıbbi uygulamalar da dahil olmak üzere birçok alanda başarılı sonuçlar elde ediliyor. 3D yazıcılar sadece araçlar ve ev ürünleri için değil, aynı zamanda gıda, ilaç ve protezlerin hazırlanmasında da kullanılabiliyor. Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacılar, 3D yazıcı ile dünyanın ilk gerçek insan kornealarını oluşturmayı başardılar.

Tıp endüstrisinde kornea nakline talep büyük ancak ameliyat isteyenler için çok uzun bir bekleme listesi var. Bu listeleri kısaltmak isteyen ekip, yapay korneaları oluşturmak için sağlıklı bir donörden kornea kök hücreleri alarak, örneği aljinat ve kollajen ile karıştırdı. Sonuç olarak, 3D biyo-yazıcı kullanılarak kornea şekline getirilebilen bir 'biyo-mürekkep' elde ettiler.

Çalışmanın baş araştırmacısı, Newcastle Üniversitesi Doku Mühendisliği Profesörü Che Connon, "Dünya çapında birçok ekip bu süreci uygulanabilir kılmak için ideal biyo-mürekkebi oluşturmaya çalışıyor. Aljinat ve kollajenin bir kombinasyonu olan özel jellerimiz, kök hücreleri canlı tutarken, şeklini koruyacak kadar sert, ancak bir 3D yazıcıdan çıkabilecek kadar yumuşak bir malzeme ortaya çıkarıyor." dedi.

Connon, ekip tarafından üretilen korneaların daha fazla teste tabi tutulması gerektiğini ve teknolojinin nakil işlemlerinde kullanılabilir hale gelmesinin birkaç yıl sürebileceğini belirtti. Çalışmalar, korneaları hasta gözünden alınan koordinatları kullanarak yazdırmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, teknoloji hala gelişimini tamamlamadığı için insanların bağışçı olmaktan vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı.

Korneaların üretim sürecini gösteren video: