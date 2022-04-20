OGS kullanıcılarının cihazlarını alırken ödedikleri 40 dolarlık cihaz depozitosu, yeni açıklamalara göre vatandaşlara geri ödenmeyecek. 1,2 milyon vatandaş, toplamda 700 milyon TL'yi geri alamamış olacak.

Türkiye’deki araç sahipleri, yaklaşık 3 hafta önce otoyollarda kullanılan Otomatik Geçiş Sistemi’ne (OGS) veda etmişti. OGS’nin gişelerden kaldırılması ve yerine HGS’nin gelişiyle birlikte tüm OGS cihazları bankalarca HGS etiketine çevrilmişti. Fakat OGS cihazları için verilen depozito ücretinin ne olacağı henüz bilinmiyordu.

İşte bugün, pek çok otomobil sahibini üzecek bir açıklama geldi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, OGS cihaz bedelini Meclis gündemine taşıdı ve cihaz depozitosunun iade edilip edilmeyeceğine yönelik bir soru sordu. Burhanettin Bulut’un aldığı cevap şu şekildeydi:

OGS depozitolarının toplam bedeli 700 milyon TL

“OGS cihazı yerine ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği için OGS cihazı alınırken ödenen cihaz bedeli ile OGS-HGS ürünleri arasındaki fiyat farkı iade edilmeyecektir.”

Bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan geldiği belirtilen bu açıklamanın devamına göre yalnızca hesap açılışı sırasında alınan depozito ve OGS cihazındaki bakiye iade edilecek. Fakat cihaz için alınan 40 dolarlık cihaz depozitosu, vatandaşlara geri verilmeyecek.

Bulut’un açıklamalarına göre bu uygulama, 1,2 milyon vatandaşı mağdur edecek. Depozito iadesinin gerçekleşmemesiyle birlikte vatandaşlara geri verilmeyecek olan para 700 milyon TL’ye yakın.