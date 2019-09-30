Mısırlı Prensesin Yüzü Ortaya Çıkarıldı

Arkeologlar, yaklaşık 4000 yıl önce yaşamış bir Mısır prensesinin yüzünü lahitinden kalan parçaları birleştirerek ortaya çıkardılar. Yüzü yeniden birleştirilen prensesin isminin Hatshepset olduğu düşünülüyor.

Arkeologlar, Mısır’da bir piramitte bulunan lahitin tahta parçalarını bir araya getirerek 4000 yıl önce yaşamış bir Mısır prensesinin yüzünü ortaya çıkardı. Yüzü ortaya çıkarılan Prenses Hatshepset, Pharoah Ameny Qemau isimli firavunun kızı.

Hatshepset isimli prensesin lahitinin bulunduğu piramit, 2017 yılında Kahire’nin yaklaşık 35 km güneyinde bulundu. Piramitin bulunduğu bölge Dahshur kraliyet nekropolü olarak biliniyor. Piramit arkeologlar tarafından bulunmadan önce tarihi eser hırsızları tarafından yağmalandı. Hırsızlar, prensesin tabutunu açarak içinden paha biçilmez kraliyet mücevherlerini çaldılar.

2017 yılında piramiti bulan arkeologlar, prensesin lahitinin parçalanmış tahtalarını ve mumyalama sürecinde çıkarılan organların bulunduğu kanopik kavanozları buldular. Kahire Amerikan Üniversitesi’nde görevli arkeologlar, lahitin tahta parçalarını bir araya getirmeden önce temizlediler. Daha sonra bir araya getirilen lahit parçalarından Prenses Hatshepset’in yüzü ortaya çıkarıldı.

Piramitte bulunan kanopik kavanozların etrafındaki hiyerogliflerde “kralın kızı” yazısı bulundu. Prensesin ismi de kavanozların bulunduğu kutunun üzerinde yazan hiyerogliflerden çıkarıldı.

Prenses Hatshepset’e ait piramit dışarıdan bir moloza yığınına benzer şekilde göründüğü için bu kadar geç bir aşamada bulunabildi. Prensesin mezarının bulunduğu piramitte yürütülen çalışmaya “kara piramit” ismi verildi. Üç odası bulunan piramit, keşfedilen en eski düz yüzlü piramit olarak değerlendiriliyor. Arkeologlara göre düz yüzlü piramit yapımı, bu piramitten sonra yaygın olarak başladı.

Prenses Hatshepset’in yüzünün ortaya çıkarılan görüntüsü pazar günü İngiltere’de yayında olan Channel 4 kanalının Egypt's Lost Pyramid programında yayınlanacak.