2016'dan beri güncellenmeyen altyapısıyla dikkat çeken 4chan, büyük bir siber saldırı sonrası çevrimdışı kaldı.

İnternetin en olaylı forumlarından biri olan 4chan, iddialara göre büyük bir siber saldırıya uğradı ve şu anda erişilemiyor. Saldırının ardından sitenin kaynak kodlarının sızdırıldığı konuşulurken, farklı bir platformda ortaya çıkan biri bu işin arkasında olduğunu öne sürdü.

Şu an 4chan’daki pek çok forum başlığına ulaşılamıyor. Bu sırada sosyal medyada dolaşan söylentilerin arkası kesilmiyor. Kendini saldırının sorumlusu olarak tanıtan bir kullanıcı, eskiden kapatılan bir başlığı da yeniden açtığını da iddia etti.

4chan’in yıllardır güncellenmeyen altyapısı hedef haline geldi

Bazı kaynaklar, sitenin 2016’dan beri güncellenmeyen eski bir altyapı üzerinde çalıştığını paylaştı. Bunun da güvenlik açığına yol açmış olabileceği belirtildi. Aynı zamanda bazı moderatörlere ait e-posta adreslerinin de sızdığı iddia edildi. Ancak bu iddialarla ilgili şu ana kadar resmi kaynaklardan herhangi bir doğrulama gelmedi.

Sızıntılarda .edu ve .gov uzantılı e-posta adreslerinin yer aldığına dair söylentiler dolaşıma girdi, ancak bu iddiaların ne kadar güvenilir olduğu tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili yorum yapan araştırmacı Jared Holt, ellerindeki verilerin abartıldığını belirtti. Saldırının ne kadar kapsamlı olduğu ve ne gibi etkiler yaratacağı konusunda ise net bilgiler henüz paylaşılmadı. Şu an itibarıyla siteye erişim sağlanamıyor.