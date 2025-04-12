Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu'na yapılan siber saldırıda 83 binden fazla kişinin kişisel verileri ele geçirildi.

Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu’na siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. 3 Nisan 2025’te tespit edilen olayla ilgili detaylar kurumun internet sitesinden paylaşıldı.

Saldırı sonrası yapılan incelemelere göre, sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı ve kullanıcı verilerinin ele geçirildiği bildirildi.

Kimlikten sağlık bilgilerine kadar pek çok veri çalındı

KVKK’nın açıklamasına göre, 83 binden fazla kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgileri bu saldırı sonucunda ele geçirildi. İhlalden etkilenen kişi grupları arasında çalışanlar, kullanıcılar ve mevcut ya da potansiyel müşteriler yer alıyor.

Çalınan veriler arasında ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası, adres, sağlık bilgileri ve ödeme detayları bulunuyor. KVKK’nın açıklamasında, olayla ilgili veri sorumlusu tarafından Kurula bildirim yapıldığı ve toplamda 83.070 kişinin etkilendiği bilgisi yer aldı. Etkilenen vatandaşların, şirketin çağrı merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi. Konuya ilişkin resmi inceleme süreci devam ederken, KVKK bu veri ihlali bildiriminin kamuoyuyla paylaşılmasına 10 Nisan 2025 tarihli kararla karar verdi.