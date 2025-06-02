5G'ye kıyasla önemli avantajlar sunan 5.5G teknoloji nedir? 5G ile arasında ne farklar var? Hangi telefonlar 5.5G desteği sunuyor? 5.5G hakkında tüm bilmeniz gerekenleri açıklıyoruz.

Mobil bağlantı teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişmesi nedeniyle biz daha hâlâ 5G’ye geçememişken 5.5G teknolojisi hayatımıza girmiş durumda. Peki geçen sene itibarıyla somut adımlar atılmaya başlayan 5.5G teknolojisi nedir? 5G ile arasında ne farklar var? Hangi telefonlarda 5.5G desteği var?

Bu içeriğimizde 5.5G hakkında bilmeniz gereken tüm konulara detaylı bir şekilde değineceğiz. Çin başta olmak üzere çalışmalar devam eden 5.5G bağlantı standardı, 5G’ye kıyasla birçok avantajı beraberinde getiriyor. Gelin heb beraber 5.5G hakkında bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

5.5G nedir?

5.5G, tahmin edebileceğiniz gibi 5G bağlantı teknolojinin biraz daha iyileştirilmiş bir versiyonu olarak geliyor. 5.5G’nin aynı zamanda 5G Advanced (5GA) ismiyle bilindiğini de belirtelim. Tıpkı 4G ile 4.5G arasında olduğu gibi 5.5G’de de daha yüksek hızlar, daha fazla verimlilik gibi avantajlar görüyoruz. Sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda otomasyon sistemlerinden sürücüsüz araç teknolojlerine kadar her yerde kullanılması planlanıyor. Önümüzdeki yıllarda küresel çapta daha yaygın hâle gelmesini beklediğimizi söyleyelim.

5.5G ile 5G arasındaki farklar neler?

5.5G, 5G’ye kıyasla önemli iyileştirmeler sunan bir teknoloji. Bunlardan en çok dikkat çekeni hızlar. Öyle ki 5G ağları indirme hızında ortalama 1-2 Gbps hız sunarken 5.5G teknolojisinde bu hızl 10 GBps seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani 5G’den 10 kat daha yüksek hız sunabilme potansiyeli var. Yükleme hızlarında ise 1 GBps seviyesine kadar geliştirilmiş hız sunabiliyor.

Bunlar dışında gecikme süresi, enerji verimliliği, kullanım alanları gibi birçok yerde de önde. Örneğin 5G’de gecikme 10 ms’ye kadar çıkabilirken 5.5G’de maksimum 5 ms’ye kadar gecikme görülüyor. Enerji verimliliğinin de %30-50 civarında daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar dışında daha fazla cihaz desteği, yapay zekâ konusunda iyileştirmeler, daha iyi kapsama alanıyla daha iyi bağlantı gibi öne çıkan yanları var.

5.5G’nin sunduğu yenilikler:

10 GBps seviyelerine kadar çıkan 5G’den 10 kat daha yüksek veri aktarım hızı

1 GBps gelişmiş yükleme hızı

Maksimum 5 ms’ye çıkan gecikme, gecikme 1 ms’nin altına inebiliyor

Sorunsuz 8K oynatma

%30-50 seviyelerinde daha iyi enerji verimliliği

Daha fazla cihaz desteği

Otomasyondan otonom araç teknolojilerine kadar çeşitli kullanım alanları

Daha fazla kapsama alanı

5.5G desteği sunan telefonlar

OnePlus 13

OPPO Find X7

OPPO Find X7 Ultra

vivo X Fold3

OnePlus 13R

IQOO 12

Honor Magic 6

Maalesef daha çok yeni bir teknoloji olduğu için öyle çok fazla 5.5G teknolojisini destekleyen telefon bulunmuyor. Çin’de öne çıkan bir teknoloji olduğunu söylemiştik. Yukarıdaki listeye baktığımızda da hep Çinli markaların şu ana kadar 5.5G teknolojisiyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii ki 5.5G henüz hiç yaygın olmaması ve hiçbir yere altyapı kurulmadığı için bu telefonlara sahip olsanız da 5.5G’den yararlanamayacaksınız.

Türkiye 5.5G’ye ne zaman geçecek?

Türkiye’deki 5G çalışmaları tamamlanmadı. Tahminler, ülkemizde 2026 yılı itibarıyla 5G’ye geçiş yapılacağı yönünde. Ancak 5.5G’nin ülkemizde kullanılmaya başlanması hakkında ise maalesef henüz bir bilgi bulunmuyor. Sadece yakın zamanda Vodafone ve Türk Telekom gibi operatörler, 5.5G teknolojileri için hazır olduklarını ifade eden açıklamalarda bulunmuştu ancak herhangi bir detay vermemişti.

6G’den önce mobil ağ teknolojilerinin bir sonraki adaımı olan 5.5G hakkında tüm bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Çalışmalar hızlandıkça yeni bilgiler gelecektir ve daha fazla telefonda destek sunulmaya başlayacaktır. Peki siz 5.5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle buluşturmayı unutmayın.