Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Dönem: vivo X500 Pro Max Tanıtıldı!

vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefonu vivo X500 Pro Max'i İspanya'da düzenlediği Avrupa lansmanında resmî olarak duyurdu. ZEISS iş birliğiyle geliştirilen 200 MP ZEISS telefoto kamera sistemi, 400 mm'ye kadar uzanan telefoto genişletici desteği, 4K Altın Saat Portre Videosu çekim kabiliyeti ve MediaTek'in 2 nm mimarili amiral gemisi Dimensity 9600 Pro işlemcisiyle sahneye çıkan cihaz, üst seviye performans ve profesyonel görüntüleme standartlarını bir araya getiriyor.
Cihazın kamera donanımı 1/1,28 inçlik yeni Sony LYTIA L910 sensörlü ve 3° gimbal seviyesinde OIS destekli ZEISS TrueDynamic Ana Kamera ile 1/1,4 inç sensörlü 200 MP ZEISS Telefoto Kamerayı buluşturuyor. CIPA 7.0 sabitleme, 1536 noktalı lazer otomatik odaklama, 60 fps AF takipli anlık çekim ve Hedefe Kilitli Nesne Takibi gibi teknolojiler sayesinde spor, konser ve vahşi yaşam sahnelerinde hem fotoğraf hem de 4K 120 fps video tarafında son derece keskin sonuçlar elde ediliyor. Harici olarak desteklenen 200 mm ve 400 mm odak uzaklığına sahip vivo ZEISS Telefoto Genişleticiler, mesafeleri ortadan kaldırarak en arka sıralardan bile yakın plan çekimler yapılmasına imkân tanıyor. Yazılım tarafında ise çoklu görev desteği ve sistem düzeyindeki optimizasyonlarıyla dikkat çeken OriginOS 7 işletim sistemi, bu güçlü donanımı akıcı bir kullanıcı deneyimiyle tamamlıyor.
İçerikten Görseller
vivo X500 Pro Max özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.85 inç, 2K (1440 x 3168 piksel), BOE Q11 LTPO 8T AMOLED (ZEISS Master Color Ekran), 1 - 144 Hz uyarlanabilir (LTPO), 4400 nit tepe (bölgesel), 2000 nit HBM (yüksek parlaklık modu), 1 nit minimum parlaklık
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9600 Pro
|RAM
|12/16 GB LPDDR5X
|Depolama
|256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.1
|Ana Kamera
|ZEISS TrueDynamic Ana Kamera, 1/1,28 inç Sony LYTIA L910 sensör, ZEISS T Kaplama, 17 EV dinamik aralık, 3° gimbal seviyesinde OIS, 200 MP ZEISS Telefoto Kamera (1/1,4 inç sensör, 85 mm eş değer odak uzaklığı, CIPA 7.0 Profesyonel Sabitleme)
|Ön Kamera
|50 MP, Samsung JN1 (1/2,76 inç sensör boyutu), f/2.0
|Pil
|6.750 mAh, 90W kablolu 40W kablosuz şarj
|İşletim Sistemi
|OriginOS 7
vivo X500 Pro Max Türkiye fiyatı
vivo X500 Pro Max modelinin Türkiye satış süreci aşamalı olarak hayata geçiriliyor. Siyah ve Gri renk seçenekleriyle raflara çıkacak olan cihaz için satış takvimi ve duyurulan özel fırsatlar şu şekilde sıralanmış durumda:
- Ön Satış: 9 Kasım
- Online Satış: 16 Kasım
- Mağazalarda Satış: 23 Kasım
Cihazın resmî liste fiyatı satış haftasında netlik kazanacak olup lansmana özel indirim ve avantaj paketleri de şu şekilde:
- Ön Kayıt ve İndirim Avantajları: Ön kayıt yaptıran tüketicilere 5.000 TL değerinde özel kupon sunulurken, satış döneminde kullanıcılara doğrudan 10.000 TL anında indirim, 5.000 TL değerinde kupon ve vivo Buds Clip kulaklık hediyesi birlikte sağlanıyor.
- Finansman ve Garanti: Satın alımlarda Akbank ile 3 taksit faizsiz ödeme seçeneği, öğrencilere özel %10 indirim ve olumlu geri bildirim/yorum karşılığında 6 aylık ekran kırılma sigortası sunuluyor.
- Lens Kiti İndirimleri: Cihazla birlikte harici lens paketlerini tercih edenlere; Grip Kit + Telephoto Lens Gen 2 (200 mm) içeren Standart Kit için 5.999 TL, Grip Kit + Telephoto Lens Gen 2 Ultra (400 mm) içeren Ultra Kit için 6.999 TL, her iki genişleticiyi de kapsayan Master Kit için ise 6.999 TL indirim uygulanıyor.