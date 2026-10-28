Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Dönem: vivo X500 Pro Max Tanıtıldı!

vivo X500 Pro Max, 200 MP ZEISS telefoto kamerası, 400 mm lens desteği ve Türkiye'ye özel avantajlı lansman fırsatlarıyla tanıtıldı.

vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefonu vivo X500 Pro Max'i İspanya'da düzenlediği Avrupa lansmanında resmî olarak duyurdu. ZEISS iş birliğiyle geliştirilen 200 MP ZEISS telefoto kamera sistemi, 400 mm'ye kadar uzanan telefoto genişletici desteği, 4K Altın Saat Portre Videosu çekim kabiliyeti ve MediaTek'in 2 nm mimarili amiral gemisi Dimensity 9600 Pro işlemcisiyle sahneye çıkan cihaz, üst seviye performans ve profesyonel görüntüleme standartlarını bir araya getiriyor.

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Cihazın kamera donanımı 1/1,28 inçlik yeni Sony LYTIA L910 sensörlü ve 3° gimbal seviyesinde OIS destekli ZEISS TrueDynamic Ana Kamera ile 1/1,4 inç sensörlü 200 MP ZEISS Telefoto Kamerayı buluşturuyor. CIPA 7.0 sabitleme, 1536 noktalı lazer otomatik odaklama, 60 fps AF takipli anlık çekim ve Hedefe Kilitli Nesne Takibi gibi teknolojiler sayesinde spor, konser ve vahşi yaşam sahnelerinde hem fotoğraf hem de 4K 120 fps video tarafında son derece keskin sonuçlar elde ediliyor. Harici olarak desteklenen 200 mm ve 400 mm odak uzaklığına sahip vivo ZEISS Telefoto Genişleticiler, mesafeleri ortadan kaldırarak en arka sıralardan bile yakın plan çekimler yapılmasına imkân tanıyor. Yazılım tarafında ise çoklu görev desteği ve sistem düzeyindeki optimizasyonlarıyla dikkat çeken OriginOS 7 işletim sistemi, bu güçlü donanımı akıcı bir kullanıcı deneyimiyle tamamlıyor.

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vivo X500 Pro Max özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.85 inç, 2K (1440 x 3168 piksel), BOE Q11 LTPO 8T AMOLED (ZEISS Master Color Ekran), 1 - 144 Hz uyarlanabilir (LTPO), 4400 nit tepe (bölgesel), 2000 nit HBM (yüksek parlaklık modu), 1 nit minimum parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 9600 Pro RAM 12/16 GB LPDDR5X Depolama 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.1 Ana Kamera ZEISS TrueDynamic Ana Kamera, 1/1,28 inç Sony LYTIA L910 sensör, ZEISS T Kaplama, 17 EV dinamik aralık, 3° gimbal seviyesinde OIS, 200 MP ZEISS Telefoto Kamera (1/1,4 inç sensör, 85 mm eş değer odak uzaklığı, CIPA 7.0 Profesyonel Sabitleme) Ön Kamera 50 MP, Samsung JN1 (1/2,76 inç sensör boyutu), f/2.0 Pil 6.750 mAh, 90W kablolu 40W kablosuz şarj İşletim Sistemi OriginOS 7

vivo X500 Pro Max Türkiye fiyatı

vivo X500 Pro Max modelinin Türkiye satış süreci aşamalı olarak hayata geçiriliyor. Siyah ve Gri renk seçenekleriyle raflara çıkacak olan cihaz için satış takvimi ve duyurulan özel fırsatlar şu şekilde sıralanmış durumda:

Ön Satış : 9 Kasım

: 9 Kasım Online Satış : 16 Kasım

: 16 Kasım Mağazalarda Satış: 23 Kasım

Cihazın resmî liste fiyatı satış haftasında netlik kazanacak olup lansmana özel indirim ve avantaj paketleri de şu şekilde: