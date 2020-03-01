5 Kamerasıyla Fotoğraf Makinesini Aratmayan Telefonlar

5 kameralı telefonlar gittikçe yaygınlaşıyor; Xiaomi ve Nokia, 5 arka kamera ile sektördeki ilk modelleri piyasaya sürdü bile. Peki bu cihazların özellikleri neler? Çoklu kameralar hayatımıza ne katıyor? Gelin bu sorulara birlikte yanıt arayalım.

Akıllı telefonlarda kullanılan üçlü veya dörtlü arka kameralara artık alıştığımızı söyleyebiliriz. Beşli kamera kurulumuna sahip telefonlar da artık sürpriz değil. Markalar, rekabeti artırmak amacıyla mümkün olan en iyi akıllı telefonu yapmak için çoklu kamera kurulumu da dâhil olmak üzere her yolu deniyor. Nokia, geçtiğimiz yıl dünyanın ilk 5 kameralı telefonunu piyasaya sürdü ve ardından Xiaomi geldi. Bu yıl Samsung, Huawei ve daha fazla markanın 5 kameralı akıllı telefonlarının piyasaya çıkması bekleniyor.

Mobil teknolojinin geldiği son noktada kullanılan çoklu kamera kurulumu; makro lens, ultra geniş açı, telefoto, tek renkli ve derinlik sensörü gibi farklı sensör ve lenslerin akıllı telefonlara yerleştirilmesine yardımcı oldu. Bu cihazlardan birkaçına gelin daha yakından bakalım.

Xiaomi Mi Note 10 serisi:

Xiaomi'nin Mi Note 10 serisi için 'kamera canavarı' şeklinde yorumlar yapılıyor. Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro'dan oluşan seri, 12 MP f/2,0 ve 2x telefoto lens, 5 MP (8 MP yükseltilmiş) f/2,0 ve 5x lens, 20 MP f/2,2 ultra geniş kamera ve 2 MP f/1,2 ayrılmış makro lens ile donatılmış durumda.

Mi Note 10 serisinin diğer özellikleri de kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıyor. Cihaz, 6,47 inç ArcAMOLED FHD+ ekran, ekran içi parmak izi tarayıcısı ve 8 nm Snapdragon 730G sekiz çekirdekli yonga seti ile birlikte Adreno 618 GPU, 6 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip. Mi Note 10 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelirken 30 W hızlı şarj desteği ve 5.260 mAh pil barındırıyor.

Nokia 9 PureView:

Nokia 9 PureView, dünyanın ilk 5 kameralı telefonu olarak tanınıyor. Kurulumu Mi Note 10 serisinden biraz farklı olan cihaz, Carl Zeiss optik lens ile arka panelde dairesel bir tasarımla yerleştirilmiş 5 adet 12 MP sensörle geliyor. Telefonun ön kamerası, selfie ve video sohbetleri için 20 MP çözünürlüğe sahip.

Bunun dışında Nokia 9 PureView, 5,99 inçlik POLED QHD+ ekran, Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Nokia 9 PureView'ın diğer özellikleri arasında Android 9.0 Pie, 3.320 mAh batarya, hızlı şarj desteği, kablosuz şarj ve ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Huawei Mate 40 Pro:

Huawei’nin yaklaşmakta olan Mate 40 Pro modelinin de 5 kameralı bir telefon olması bekleniyor. Şirket, arkadaki dairesel kamera modülünde beş kamerayı gösteren bir patent aldığını açıkladı. Cihazın görüntüsü henüz net olmasa da Huawei'nin geçen yıl dört kamerayla gelen Mate 30 Pro modeline oldukça benzediğinden bahsediliyor.

Şimdiye kadar bilinen 5 kameralı telefonların özeti bu şekildeydi. İlerleyen günlerde daha fazla model piyasaya sürüldükçe bu listeyi güncellemeye devam edeceğiz. Takipte kalın.