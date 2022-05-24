ASUS, ROG markası altındaki en yeni monitörü Swift 500Hz'i duyurdu. Adından da anlaşılabileceği üzere bu monitör, 500 Hz tazeleme oranı sunuyor ve bu video oyun dünyası için bir ilk.

Teknoloji devi ASUS'un oyuncular için kurduğu ROG markası, dünyanın ilk 500 Hz tazeleme oranı sunan oyuncu monitörü "Swift 500Hz"i duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan monitör, tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki ASUS ROG'un yeni monitörü oyunculara neler vadediyor?

ROG Swift 500Hz, 24,1 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekran, e-spor sektörü için geliştirilmiş olan Esports-TN (E-TN) panel kullanıyor. Bu panel, sıradan TN panellere kıyasla yüzde 60 daha hızlı tepki veriyor. Tüm bunlarla birleşen NVIDIA G-SYNC teknolojisi ise bu monitörde tam anlamıyla pürüzsüz oyunlar sunuyor. Ancak Swift 500Hz'in tek özelliği bunlar değil. Monitör, renklerin daha canlı görünmesini sağlayan "Esports Vibrance" isimli özel bir teknolojiye de sahip. Bu arada, NVIDIA'nın fare tıklaması ile gecikme ölçme teknolojisi NVIDIA Reflex'in de bu monitöre entegre edildiğini belirtelim.

Karşınızda ASUS ROG Swift 500Hz

Monitörün tasarımına baktığımızda ise ASUS mühendislerinin yine tarzlarını konuştuklarını görüyoruz. İncecik çerçevelere ve oldukça şık tasarıma sahip bir stand ile gelen ASUS ROG Swift 500Hz, oyuncuların rüyalarını süsleyecek türden.

ASUS üst yöneticilerinden Gavin Tsai, ROG Swift 500Hz ile ilgili açıklamalarında bu monitör ile sektörde çığır açıldığı belirtildi. NVIDIA'nın üst düzey yöneticilerinden Seth Schneider ise ROG Swift 500Hz kullanan profesyonel oyuncuların turnuvalarda büyük avantajlar sağlayacağını söyledi. Yapılan açıklamalarda, dünyanın ilk 500 Hz oyuncu monitörünün fiyatına değinilmedi...