Sim Değiştirme ile Kripto Para Çalan 2 kişi Tutuklandı

ABD'de 'SIM Kart Değiştirme' yöntemiyle kripto para şirketlerinin yöneticilerini ve sosyal medyadaki önemli kişileri hedef alan iki kişi 550.000 dolarlık kripto para vurgunu yaptı.

SIM kartlar üzerinden yapılan hırsızlık vakaları son dönemde tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. ABD Adalet Bakanlığı, şubat ayından itibaren SIM Kart Değiştirme (SIM Swapping) yöntemini kullanarak kurbanlardan milyonlarca dolar değerinde kripto para çalan birkaç kişiye karşı yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Perşembe günü yaşanan en son olayda, Massachusetts'ten 2 siber suçlu daha tutuklandı. Şahıslar, Kasım 2015 ile Mayıs 2018 arasında SIM kart değiştirme yoluyla en az 10 mağdurdan 550.000 dolar kripto para çalmakla suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Eric Meiggs ve Declan Harrington, özellikle kripto para firmalarındaki üst düzey yöneticileri ve sosyal medya üzerinde önemli kişileri hedef aldı.

Meiggs ve Harrington'ın telefon operatörlerini, kurbanların telefon numaralarını sahip oldukları SIM kartına taşımaya ikna ederek, numaraları çalmaya çalıştıkları iddia ediliyor. İkilinin daha sonra, mağdurların çevrimiçi kripto para cüzdanlarına ve özel anahtarlarına erişerek, şifreleri sıfırlamak için çalıntı cihazları ve hesapları kullandıkları iddia ediliyor.

SIM Kart Değiştirme gibi yöntemlerde teknik açıklar yerine toplum mühendisliği ve hileler devreye giriyor. SIM kartı değiştirme yönteminde saldırganlar mobil hizmet sağlayıcınızı arıyor ve sizin adınıza konuşup operatörü kandırarak, telefon numarasını taşımak istediğini söylüyor. Eğer başarılı olurlarsa, şifreleri sıfırlamak için hedefin sosyal medya, e-posta, banka ve şifreleme hesaplarına erişmek için gerekli olan tek seferlik şifreleri, doğrulama kodlarını ve iki faktörlü kimlik doğrulamalarını ele geçirmiş oluyor.