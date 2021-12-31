5G Telefon Pazarının 'En Hızlı Büyüyen' Markaları Açıklandı

Counterpoint tarafından paylaşılan rapor, 5G telefon pazarında yıllık bazda satışlarını en fazla artıran telefon üreticilerini ortaya koydu. Listenin en tepesinde, en yakın rakibine katlarca fark atan Realme yer aldı.

2021 yılı, akıllı telefon sektörü için de oldukça hızlı ve başarılı bir yıl oldu. Yaşanan çip krizi, her sektörde olduğu gibi akıllı telefon sektörünü de tedirgin etse de markalar, stratejileri sayesinde büyümelerini sürdürmeye devam etti. Bunun yanı sıra 2021 yılı, orta segmentten üst segmente, hatta alt segmentlere kadar varan 5G teknolojisi sayesinde 5G’nin daha da yayıldığı bir yıl da oldu.

Peki 5G teknolojisinin en fazla satın alındığı 2021 yılında 5G destekli akıllı telefon satışını en fazla artıran şirket hangisiydi? İşte bu sorunun cevabını Counterpoint’in paylaştığı rapor verdi. 2021 yılının 3. çeyreğine odaklanan rapor, bu dönemde en ön plana çıkan akıllı telefon üreticilerini listeledi. Listenin üst sıralarında yer alması beklenen Xiaomi ise pek de beklenen bir pozisyonda değildi.

5G telefon satışlarını yıllık bazda en fazla artıran markalar

Paylaşılan rapora göre Realme, 2021’in üçüncü çeyreğinde 5G destekli akıllı telefon satışlarını en fazla artıran üretici oldu. Realme’nin ardından listenin ikinci sırasında Oppo, üçüncü sırasındaysa Vivo yer aldı. Huawei, küresel satış anlamında başarılı olamasa da küresel satışlarda ana elemanı olarak kullandığı Honor, listenin 6. sırasında yer aldı. Xiaomi 4. sırada, Samsung ise 5. sırada bulundu.

Verilere göre Realme, 5G destekli akıllı telefon satışlarını 2020 yılının 3. çeyreğine göre %831 oranında artırmayı başardı. Onun en yakın rakibi olan Oppo’daysa bu oran %165 idi. Realme, oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung ve Honor’un dışında kalan ve 2021’in üçüncü çeyreğinde 5 milyondan fazla 5G destekli telefon satmayı başaran diğer tüm üreticilerde yıllık artış oranıysa %121 olarak paylaşıldı.

Realme’nin elde ettiği bu başarının büyük bir çoğunluğu Çin, Hindistan ve Avrupa pazarları kaynaklıydı. Özellikle Hindistan’da Realme’nin 5G destekli telefon satışları, bir yıl içinde %9519 oranında artış gösterdi. Aynı oran Çin’de %830 idi. 5G akıllı telefon satışlarının sayısı konusundaysa Apple, sektörün lideri olmaya devam ediyor.