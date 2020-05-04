Türkiye’de 5G çalışmaları yapan ULAK Haberleşme AŞ’nin Genel Müdürü Metin Balcı, şirketin 5G çalışmaları ile ilgili olarak son derece önemli açıklamalar yaptı. Balcı, şirketin 5G radyo ve çekirdek şebekesinin 2021’in ortasında hazır olacağını ve 2022'de kullanıma sunulacağını söyledi.

Türkiye’de TÜBİTAK ve Turkcell’le beraber 5G çalışmaları yapan ULAK Haberleşme AŞ’nin Genel Müdürü Metin Balcı, şirketin 5G çalışmalarının geldiği aşamayı Anadolu Ajansı’na verdiği röportajla açıkladı.

Balcı, koronavirüs salgını nedeniyle zaman zaman sokağa çıkma yasakları ve karantinalar yaşanmasına rağmen iletişim altyapı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Balcı, altyapı çalışmalarının bugünlerde artarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Salgın döneminde iletişim altyapısının öneminin daha iyi kavrandığını söyleyen Metin Balcı, ULAK’ın baz istasyonları aracılığıyla 700’ü aşkın köy okulunun öğrencilerinin EBA’nın online eğitim sistemine ulaştığını ifade etti.

4.5G teknolojilerinin geliştirme, ürünleştirme ve sahadaki uygulamalarında ULAK’ın edindiği birikimin paha biçilmez olduğunu söyleyen Balcı, 5G teknolojisini geliştirip kullanıma soktuklarında iletişim altyapısının daha güçlü ve güvenilir olacağını söyledi.

Metin Balcı, açıklamasının devamında ULAK’ın 5G çalışmaları ve ürünleri ile ilgili açıklamalar da yaptı. Balcı, ULAK’ın MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi’nin (MAYA) hazır bir ürün olarak sahada olduğunu söyledi. ULAK Genel Müdürü, ULAK’ın 5G radyo ve çekirdek şebekesinin ise 2021 ortasında hazır olacağını belirtti.

ULAK, 5G çalışmalarına 2018 yılında başladı

Balcı, ULAK Haberleşme’nin ASELSAN ve Turkcell’le beraber 2018 yılında TÜBİTAK projesi kapsamında 5G baz istasyonu çalışmalarına başladığını hatırlatırken 2019 sonunda yaptıkları çalışmanın TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G (UUYM5G) projesi kapsamında birleştirildiğini sözlerine ekledi.

UUYM5G projesi kapsamında 5G çalışmalarının daha da güçlendiğini söyleyen Balcı, UUYM5G’nin ardından TÜBİTAK’ın yeni 5G projesi olan 5G Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) projesi hazırlıklarının devam ettiğini açıkladı.

2022 yılında operatörler 5G’yi halka sunacak

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı, 5G’yi operatörlerin yaygın bir şekilde kullanacağı tarih hakkında da bilgiler verdi. Balcı, 2020’de 5G'nin çeşitli aşamalarda test ve gösterimi yapıldıktan sonra 2021’de 5G saha testlerinin yapılacağını ve 2022 yılında da operatörler tarafından Türkiye’de kullanıma sunulacağını belirtti.

Balcı, yapılan çalışmalar sayesinde otonom araç ve fabrikaların gerçek zamanlı süreçlerinin yönetilmesini sağlayacak dikey uygulamaların, sundukları altyapı ile çalıştırılabilir seviyeye geldiğini de açıklamasına ekledi.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı, “ULAK olarak operatör şebekelerimize aktif hizmet verirken, ekosistemimizle 2021’in ortasından itibaren hayata geçireceğiz 5G çözümlerimiz ve yaşantımızı kolaylaştırıcı özgün dikey uygulamalarımızla ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağız” dedi.