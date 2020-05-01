Huawei, Everest’e Dünyanın En Yüksek 5G İstasyonunu Kurdu

China Mobile ve Huawei önceki hafta iletişim alanında attıkları önemli adımı bir seviye daha ileriye taşıyarak konulan hedefe ulaşmayı başardı. Dünyanın en yüksek tepesi olan Everest’e antenler yerleştiren mühendisler, 6.500 metreye ulaştı.

Önceki günlerde Çinli operatörler ve teknoloji devi Huawei arasında imzalanan bir anlaşma sonucunda dünyanın yüksek noktalarına 5G antenleri yerleştirmesine karar verilmiş ve operatörleri temsilen China Mobile ve Huawei, Everest’in 5.300 ila 5.800 metre rakımlı bölgelerine antenlerin yerleştirilmesini sağlamıştı. Şirketlerden gelen yeni haber hedefin bir adım ileriye taşındığını gösterdi.

China Mobile ve Huawei, dünyanın en yüksek 5G baz istasyonunu 8.848 metrelik rakıma sahip Everest’in 6.500 metre rakımlı bölgesine kurmayı başardı. Şirketlerin yaptığı bu hamle sonucu China Mobile’ın çift gigabit ağına erişim sağlayan bir 5G istasyonu kurulmuş oldu. Huawei, yaptığı açıklamada 6.500 metredeki istasyonla uçtan uca çözümler sunulacağını iletti. 5.300 metredeki ana kamp ve 5.800 metredeki geçiş kampındaki antenlerden sonra yeni kurulan antenle beraber proje şimdilik tamamlanmış oldu.

Uzmanlar 7/24 çalışacak:

Kurulan istasyonun düzenli olarak denetiminin yapılması ve sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere sürekli çalışacak bir grup uzmanın görevlendirildiği de şirketler tarafından iletildi. Huawei tarafından aktarılan bir bilgi de 5G için Everest gibi aşırı yüksek yerlerdeki altyapının oldukça uygun olması ve SA+NSA modunda çalışan bir ağın 5G istasyonlarını birbirine bağlayacağı. Gerekli olan 5G bağlantısının da Huawei’nin Massive MIMO teknolojisiyle elde edileceğini ekleyelim.

Önceki hafta tamamlanan anten kurulumlarının zorluğunu herkes hatırlayacaktır. 8 tonluk malzemenin tepeye taşınması için toplamda 150 kişinin çalıştığı dev proje zorlu coğrafi ortam yüzünden hayli zorlukla tamamlanabilmişti. Bunların yanında doğaya zarar vermemek için oldukça dikkatli çalışılmıştı. Huawei’nin zorlu koşullarda istasyon kurma tecrübesinin meyveleri burada alındı ve şirket durumun üstesinden gelmeyi bildi.