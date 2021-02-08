Tesla'nın bugün dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'e yaptığı yatırım büyük ses getirmişti. Kripto para uzmanı 6 kişi de Tesla'nın ve Elon Musk'ın bu yatırımının ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Bugün gün içerisinde Tesla'nın 1,5 milyar dolar değerinde bir Bitcoin yatırımı yaptığını sizlere aktarmıştık. Elektrikli otomobil üreticisinin yaptığı bu yatırım sonrasında kripto para birimi %10 değer kazanmış ve 42 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmıştı.

Şirket, ayrıca yaptığı açıklamada ödeme olarak Bitcoin kabul edeceğini de açıklamıştı. Tesla'nın Elon Musk'ın Bitcoin üzerine yaptığı bu yatırımlar ve hamleler, 6 kripto para uzmanı tarafından değerlendirildi. Peki, bu uzmanlar Tesla'nın yatırımları hakkında neler söylemiş gelin hep birlikte bakalım.

Kripto para uzmanlarının Tesla'nın yatırımı hakkındaki yorumları

Dermot O'Riordan – Eden Block ortağı

"Bu, ilerleyen yıllarda muhtemelen kritik bir eşik olarak görülecek. Elon ve Tesla'nın desteği, kriptoyu yasallaştırdı ve Bitcoin'i yeni sınıf satış ve endüstriyel yatırımcılara açtı. Görünüşe göre Wall Street'in tamamı bu endüstriyle aynı noktada. Daha önce dikkat etmiyorlarsa bile artık ediyorlar."

Antonio Trenchev – Nexo kurucu ortağı

"Volatilitenin arketipleri olan Tesla ve Bitcoin, kaçınılmaz şekilde yeniden birleşti çünkü ikisi de hüsran ve cesaretten meydana geldi. Hüzün, oluş şekillerinde ve cesaret, oldukları gibi kalmamalarında."

Alex Mashinsky – Celsius Network CEO'su

"Dünyanın en zengin insanı, uzun dönem tasarruf aracı olarak dolar tutmaya inanmadığını söyledi. Akıllı yatırımcılardan duymuştuk ve şimdi de dünyanın en zengin insanlarından duyuyoruz. Hepsi net servetinin %5 - %10'unu BTC'de tutmanın iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün kritik parçası olduğu konusuna katılıyor."

Leah Jones – Celsius Network'te ortaklık yöneticisi

"Tesla'nın yatırımı, kriptonun geçmişini ve geleceğini güçlendirdi. Sadece güvenli yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda henüz keşfedilmemiş sonsuz sayıdaki uygulamalı varlık olarak. B2B (Business to business) şirketler için bunu sonuna kadar açılmış bir kapı olarak görüyorum."

Jean-Michel Pailhon – Ledger yöneticisi

"Tesla'nın bu hareketi, endüstriye bir onay verdi ve kriptonun varlık sınıfı olarak dayanıklılığını gösterdi. Bu volatil varlıkların gözetimi ve korunması savaşı, izlenecek yeni şey olacak. Tesla, diğer altyapılara göre esnek olmaması sebebiyle sorun yaşayabilse de şirket içi bir çözüm olarak altından kalkabilir."

Stefan George - Gnosis kurucu ortağı

"Tesla'nın Bitcoin satın alması, kripto para ekosistemi ve ana akım iş dünyası arasındaki entegrasyonun yeni dönemi için güçlü bir sinyal."