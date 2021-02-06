Almanya'da insanların bilgisayarlarına gizli Bitcoin madencilik yazılımları kuran bir suçlu yakalandı. Her ne kadar suçlu ele geçirilmiş olsa da içerisinde 50 milyon euroluk Bitcoin'in bulunduğu cüzdana erişilemiyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. Tamamen anonim bir şekilde sahip olunan bu kripto para birimi, aynı zamanda oldukça güvenli bir şekilde de transfer edilebiliyor.

Ancak kullanıcılara sağlanan bu avantaj ve güvenlik, bazen çeşitli sorunlara sebep olabiliyor ki Almanya'da da tam olarak böyle bir olay gerçekleşti. Alman polisi, 50 milyon euro değerinde yasal olmayan yollarla elde edilmiş Bitcoin'i ele geçirdi ancak cüzdanın sahibi şifreyi söylemediği için bu paraya erişemiyor.

50 milyon euroluk Bitcoin'e erişilemiyor

50 milyon euro değerindeki Bitcoin'ine el konulan kişi, hapis cezasına çarptırılan bir suçlu. Bu kişinin suçu ise insanların bilgisayarlarına gizli şekilde Bitocoin madencilik yazılımları kurmak. Tabii her ne kadar suçlu ele geçirilmiş olsa da cüzdanının şifresini söylemediği için Bitcoin'lerinin ele geçirildiğini söylemek mümkün değil.

Şifresi unutulan Bitcoin cüzdanlarıyla ilgili oldukça ilginç bir iddia bulunuyor. Buna göre, şu an toplamda yaklaşık 140 milyar dolarlık bir hacme ulaşan Bitcoin'in %20'si, şifresi unutulan ya da kaybedilen cüzdanlar sebebiyle tamamen erişilemez durumda. Yani 28 milyar dolar değerindeki Bitcoin, tamamen atıl ve ulaşılamaz bir durumda bulunuyor.

Almanya'da yakalanan kişi de Bitcoin cüzdanına erişilemeyeceğinin farkında olduğu için şifresini söylemiyor olabilir ya da gerçekten şifresini unutmuş da olabilir. Sonuç olarak 50 milyon euroluk Bitcoin de 28 milyar dolarlık atıl durumdaki yığınlara eklenmiş gözüküyor. Almanya'daki yetkililer, kendileri erişemezse o kişinin de cüzdanına asla erişemeyeceğini dile getiriyor.