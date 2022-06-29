Son haftalarda Türkiye’de bulunduğu belirtilen petrol ve doğalgaz rezervleri hakkında yapılan tartışmalar sosyal medyada çığrından çıktı. Twitter mizahşörleri de tartışmaya dahil olunca işler Adıyaman’daki 6 milyar dolarlık hayali Jelibon rezervine kadar geldi, hatta ötesine geçti...

Türkiye’nin zengin doğal kaynakları, yapılan her yeni keşifte tartışma konusu oluyor. Yeni bulunan ve başta Adana’da tespit edildiği belirtilen petrol başta olmak üzere doğalgaz ve bor gibi kaynakların keşfine hem ekonomik hem siyasi açıdan yaklaşmak mümkün. Ancak bu kez yaşanan tartışma pek de ciddi değil…

Gazeteci Murat Muratoğlu’nun Twitter’dan yaptığı mizahi bir paylaşımı Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bir TV kanalında ciddiyetle aktarınca Twitter mizahşörleri devreye girdi. Olay ekonomiden, siyasetten bağımsız bir şekilde büyüdü ve "6 milyar dolar değerinde jelibon rezervi bulunmuş" şakası, son dönemde görmediğimiz ve biraz da özlediğimiz sosyal medya komedisini getirdi karşımıza…

Her şey aşağıdaki tweetle başladı:

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Melih Gökçek bu paylaşım üzerine Ankara'daki yerel bir TV kanalında şöyle bir açıklamada bulundu:

Hal böyle olunca Twitter mizahşörleri vitesi artırdı:

Merak edenlere ek bilgi verelim: Jelibon, sığır jelatininden üretiliyor, sığır jelatini ise kemiklerde yer alan jelatin adı verilen maddeden... Bu jelatin şekerin ve aromaların dahil olduğu bir dizi kimyasal işlemin ardından jelibon hamuruna dönüşüyor. Bu hamur da çeşitli kalıplarla bugünkü popüler şekerlerin formuna kavuşuyor.