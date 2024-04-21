The Fun Pimps imzalı zombi oyunu 7 Days to Die, 2013'ten beri erken erişimdeydi. Geliştirici, oyunun bu yaz nihayet 1.0 sürümünün çıkacağını duyurdu. Ancak konsol oyuncularını üzecek bir haber de verildi.

The Fun Pimps tarafından geliştirilen zombi temalı açık dünya hayatta kalma oyunu 7 Days to Die, Aralık 2013’te PC ve konsol kullanıcıları için çıkış yapmıştı. Ancak yapım, tam sürüm olarak piyasaya sürülmemişti. Yani neredeyse 11 yıldır “erken erişim” olarak sunuluyordu.

Geçen bu uzun yıllar boyunca oyun tamamlanamadı ve bir türlü tam olarak çıkışını yapamadı. Ancak gelen yeni bir açıklama, nihayet 1.0 sürümün geleceğini ortaya koydu.

Oyuna sahip olan konsol sahiplerinin tekrar satın alması gerekecek!

The Fun Pimps, paylaştığı bir blog gönderisiyle 7 Days to Die’ın nihayet erken erişim’den çıkacağını duyurdu. Oyunun gelecek yeni güncelleme ile 1.0 sürüme geçeceği ifade edildi. Güncellemenin ayrıca gelişmiş kontrolcü desteği, daha fazla zombi türü, yeni zorluklar ve araçlar gibi özelliklere sahip olacağı da eklendi.

Fakat haberin konsol sahiplerini yakından ilgilendiren üzücü bir kısmı da var. Şirket, eski ve mevcut konsol donanımları arasındaki büyük teknik farklılıklar nedeniyle eski sürümü yükseltmeyeceğini söylüyor. Yani 7 Days to Die’ın hâlihazırda erken versiyonuna sahip Xbox ve PlayStation sahipleri tam sürümü almak için ek bir para ödemek zorunda kalacak. PC tarafında ise böyle bir açıklama yok. Yani PC’de erken erişimi satın alanlar ek ücret ödemeden yeni versiyona ulaşacak.

Oyunun Xbox’ta 76 TL PlayStation’da ise 879 TL’lik ücrete sahip olduğunu belirtelim. Geliştirici, konsolda oyuna hâlihazırda sahip olanlara indirim yapılması için Sony ve Microsoft ile görüştüğünü de eklemiş.

7 Days to Die’ın 1.0 sürümü, bir değişiklik olmazsa haziran ayında oyunseverlerle buluşşacak. Yeni güncellemeyle fiyatının artacağını da ekleyelim. Türkiye’de ne kadar olacağını çıktığında göreceğiz. Oyunun erken erişim sürümünün Steam’deki Türkiye fiyatı şu anda 24,99 dolar (811,82 TL).