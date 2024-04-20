Steam’in dolara geçmesinin ardından Epic Games, çok sayıda yapımda ucuz fiyatı koruduğu için oyuncuların ilk tercihi olmuştu. Hatta belli başlı oyunlara zam gelse bile doların artmasından dolayı çok sayıda oyun, Steam’deki fiyatın altında kalabilmişti. Bu bağlamda oyuncuların Epic Games’ten tek beklentisi, uygulamasını düzeltmesiydi.
Fakat şirketin geliştiricilere gönderdiği bir mail, uygulamadan çok daha önemli bir problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Şirketin geliştiricilere gönderdiği fiyat politikası hatırlatma maili, “Acaba son kale de düşecek mi?” dedirten söylemler içeriyor.
“Döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz.”
Şirketin mailde söyledikleri şu şekilde:
Döviz kurlarının güncellenmesi, geliştiriciler zam yapmasa bile oyun fiyatlarının artmasına sebep olacağından oyuncular tedirgin. Fakat Steam gibi bir devin kur dalgalanmalarına dayanamamasının ardından Epic Games’i garipsemek de doğru olmayacaktır.