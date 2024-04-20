Epic Games'in geliştiricilere gönderdiği e-posta, oldukça tedirgin edici söylemler içeriyor.

Steam’in dolara geçmesinin ardından Epic Games, çok sayıda yapımda ucuz fiyatı koruduğu için oyuncuların ilk tercihi olmuştu. Hatta belli başlı oyunlara zam gelse bile doların artmasından dolayı çok sayıda oyun, Steam’deki fiyatın altında kalabilmişti. Bu bağlamda oyuncuların Epic Games’ten tek beklentisi, uygulamasını düzeltmesiydi.

Fakat şirketin geliştiricilere gönderdiği bir mail, uygulamadan çok daha önemli bir problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Şirketin geliştiricilere gönderdiği fiyat politikası hatırlatma maili, “Acaba son kale de düşecek mi?” dedirten söylemler içeriyor.

“Döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz.”

Şirketin mailde söyledikleri şu şekilde:

“Epic Games Store, dünyanın dört bir yanında bulunan kullanıcılarıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza, ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıfları sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz.”

“Yakın zamanda yapmadıysan her bölge için mevcut ürün fiyatlarını gözden geçirmeni öneririz. Fiyatlandırma stratejin, hedef kitlene değer sunarken sürdürülebilir bir ticari yapılanma kurmana yardımcı olur. Herhangi bir para biriminde fiyat güncellemesi yapman durumunda indirim etkinliklerine katılabilmen için 30 gün beklemen gerektiğini lütfen aklında bulundur.”

Döviz kurlarının güncellenmesi, geliştiriciler zam yapmasa bile oyun fiyatlarının artmasına sebep olacağından oyuncular tedirgin. Fakat Steam gibi bir devin kur dalgalanmalarına dayanamamasının ardından Epic Games’i garipsemek de doğru olmayacaktır.