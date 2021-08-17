Yeni render görüntüleri, Apple Watch Series 7’nin çağ atlayan görünümünü ortaya koydu. Görüntülere göre yeni cihaz, köşeli ve telefonu andıran bir görünüme sahip olacak. Kasa, önceki Apple saatlerine pek benzemeyecek. Hoparlör ızgarası gibi detaylarda yapılan değişiklikler de render görüntülerinde göze çarpmakta.

Apple’ın piyasaya sunduğu son akıllı saati olan altıncı nesil Apple Watch, geçen sene eylül ayında tüketicilerin beğenisine sunulmuştu. Apple Watch Series 7’nin de bu sene yine aynı dönemde raflardaki yerini bulması bekleniyor. Şimdilik cihaz hakkında pek bir bilgimiz olmasa da yeni yayınlanan render görüntüleri, saatin neler sunabileceğine dair akıllarda fikir oluşmasını sağlıyor.

Yeni render görüntülerine göre Apple Watch Series 7, tasarım açısından önceki modellerden oldukça farklı olacak. Apple, cihazın kasasında çok daha köşeli, keskin ve ‘iPhone cihazları andıran’ bir görünüme gidecek. Saatin üzerinde bulunan buton ve benzeri detaylarda da hem tasarımsal hem de işlevsel değişiklikler olacağı, yine render görüntülerinden çıkarılabilmekte.

İşte yeni Apple Watch'ın iPhone'su tasarımı:

Apple, bugüne kadar akıllı saatlerinde hep eğimli, kıvrımlı ve yumuşak bir tasarım tercih etti. Bu tercihin saatin sportifliiğini ve pratikliğini öne çıkarmak için yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak bu durum yeni nesil Apple Watch’larda değişebilir; en azından render görüntüleri bunu gösteriyor.

Yeni render görüntülerine göre yedinci nesil Apple Watch, iPhone telefonların kasasına benzeyen köşeli; kutu benzeri bir kasaya sahip olacak. Daha spesifik olmak gerekirse yeni saat, iPhone 12 ve son nesil iPad Pro’nun giyilebilir versiyonunu andıracak. Saat kayışı ise muhtemelen sonradan değiştirilebilecek ve silikondan yapılacak. Kayışların farklı renk ve dokularda ayrı olarak satılması da olası.

Görüntülerde göze çarpan özelliklerden biri ise hoparlör ızgaraları. Bu ızgaralar, önceki modellerden bir nebze daha büyük olacak. Cihazın sol yanında bulunan çizgi şeklindeki 2 ızgara, önceki modellerin aksine yüzeyin bir ucundan diğer ucuna uzanacak. Cihazın ana tuşu önceki gibi navigasyon için kullanılabilecek, ancak işlevsel bir değişiklik getirilmiş olabilir. Cihazın arka kısmında her zamanki gibi kalp ritmi sensörü ve benzer sensörler yer alacak.

1,8 inç ekrana sahip olacak Apple Watch Series 7’nin 44x38x9mm şeklindeki ölçümleri, cihazı bir önceki modele göre biraz daha hafif yapacak. ‘Find My Network’ özelliğinin de kullanılabildiğini görebileceğimiz model, farklı renk seçenekleriyle muhtemelen eylül ayında, iPhone 13 ile birlikte çıkış yapacak.