Apple, Avrupa'da USB-C Girişine Geçiş Yapmaya Zorlanacak

Avrupa Birliği, şarj portlarının tek tip hâle gelmesi için Apple'ı USB-C'ye geçiş yapmaya zorlayabilir. Konuya sıcak bakmayan Apple, geçiş yapıldığı takdirde ortaya yüklü miktarda elektronik atık çıkacağını söylüyor.

Otomobillerde direksiyonları sağa koyan ülkeler gibi Apple da diğer tüm akıllı telefonlardan farklı olarak şarj giriş noktası olarak USB-C yerine Lightning kullanmakta. Bu durum da Avrupa Birliği’ni rahatsız etmekte ve bu durumu ortadan kaldırmak için bir kanun hazırlığı çalışmaları devam etmekte. Bunun için gerekçe olarak ise çevreyle ilgili endişeler ve kullanıcılar için tek tip bir şarj giriş noktasının daha uygun olması gösterilmekte.

Apple ise Lightning’den USB-C’ye geçildiği takdirde haddi hesabı olmayacak bir elektronik atık oluşacağını ve Avrupa’daki müşterilerin kullandığı yüz milyonlarca aksesuar ve aktif cihaz için sorun teşkil edeceğini savunmakta.

Avrupa Birliği USB-C'ye geçişi daha önce de gündeme getirmişti

Avrupa Birliği, şarj girişlerini tek tip hâline getirmek için uzun yıllardır çalışmakta; öyle ki bu çabaları neredeyse her cihazda farklı bir şarj giriş noktası olduğu zamanlara kadar dayanmakta. Geçtiğimiz yıl USB-C'ye geçiş yapmaya zorlayabilir. aynı konu Avrupa Komisyonu’nun yine gündeminde yer almış ve Apple’ın USB-C giriş noktası kullanmaya zorlanması kanunun oylamaya açılması fikri ortaya atılmış ancak bir sonuç alınamamıştı.

Peki Apple Avrupa Birliği’ne boyun eğip de USB-C’ye geçer mi yoksa Lightning kullanmaya devam mı eder diye soracak olursanız, muhtemelen iki seçenek de bir cevap niteliği taşımıyor. Zira Apple, Lightning’i de terk ederek tamamen kablosuz şarja geçiş yapacak gibi görünüyor.