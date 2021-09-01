Kripto para borsası ABStocks'un tanıtımında konuşan AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Türkiye'de yazılımcı kıtlığı olduğunu söyledi. Bayrak, "70 bin TL aylık maaş ile çalışacak yazılımcı bulamıyoruz" dedi.

Giderek dijitalleşen yaşam, yazılım sektörüne olan ihtiyacı da bu sektöre olan ilgiyi de artırdı. Hal böyle olunca da hem Türkiye'deki hem diğer ülkelerdeki gençler, yazılımcı olmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Konuyla ilgili yapılan ilginç bir açıklama ise yazılım sektöründeki durumu gözler önüne seriyor.

AB Grup Holding, ABStocks isimli yeni bir kripto para borsa yazılımı geliştirdi. Yazılımın lansman etkinliğinde AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Türkiye'deki yazılım sektörü ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bayrak'ın iddialarına göre Türkiye'de aylık 70 bin TL ile çalışacak yazılımcı bulunamıyor.

Türkiye yazılımla büyüyecek

Muhsin Bayrak tarafından yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi;

"Yazılıma bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. 4 ülkede 2 milyar Euro’luk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz. Tüm bu stratejimizin temelinde, Bodrum’da 150 milyon dolar yatırımla hayata geçireceğimiz teknoloji üssü var. Buradaki asıl hedefimiz genç yazılımcılar yetiştirmek ve istihdam ekosistemine dahil etmek.

Ülkemizin yakın gelecekte küresel yazılım sektöründe söz sahibi bir ülke olmasını arzuluyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı ilk sıraya aldık. Aylık 70 Bin TL maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz. Ülkemizin bir an önce kendi yazılımcısını yetiştirmesi gerekiyor."