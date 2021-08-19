Yazılımcıların İşe Girerken Nelere Dikkat Ettiği Açıklandı

Türkiye'deki yazılımcıları bir araya getirmeye çalışan TalentGrid isimli oluşum, sektörle ilgili önemli bir araştırma yaptı. Bu araştırma kapsamında yazılımcıların işe girerken nelere baktıklarını ortaya çıkaran ekip, işverenler için önemli veriler sağlıyor.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması, yazılım sektörünü önemli bir hale getirdi. Bunun doğal bir sonucu olarak da insanlar, yazılım mühendisliği gibi bölümleri giderek daha fazla tercih ediyorlar. Türkiye'deki yazılımcıların bir araya gelerek kurdukları bir oluşum olan TalentGrid ise 533 yazılımcının katılımıyla önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, yazılımcıların bir işe girerken neleri önemsediklerini gözler önüne seriyor.

TalentGrid tarafından bizzat yazılımcıların katılımlarıyla oluşturulan araştırma, sektörle ilgili 3 soruyu ön plana çıkarıyor. "İşe alımcıların aradığı pozisyonlarla aradığın pozisyon ne kadar örtüşüyor?", "İşe alım uzmanından öncelikli beklentin nedir?" ve "Görüşme sonrası geri bildirim almak ne kadar önemli?" şeklinde karşımıza çıkan bu sorular, yazılımcıların işe girerken göz önünde bulundukları kriterlerin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak türden.

İşte bizzat yazılımcıların katılımıyla gerçekleştirilen o araştırma

Soru 1. İşe alımcıların aradığı pozisyonlarla senin beklentin ne kadar örtüşüyor?

TalentGrid'in yazılımcılara sorduğu ilk soru, işverenler ile işe girmeyi düşünen yazılımcılar arasında tam olarak anlaşma sağlanamadığını gözler önüne seriyor. İşe alımcıların aradığı pozisyonlarla aradığın pozisyon ne kadar örtüşüyor? sorusuna 0 ila 10 aralığında puan vermelerini isteyen TalentGrid'de göre yazılımcılar ile işverenler; maaş, uzaktan çalışma, lokasyon ve şirket kültürü gibi konularda 6.3 oranda anlaşabiliyorlar. TalentGrid bu durumu, ortalama olarak nitelendiriyor.

Soru 2. İşe alım uzmanından öncelikli beklentin nedir?

Anket kapsamında sorulan ikinci soru olan İşe alım uzmanından öncelikli beklentin nedire verilen cevaplar, yazılımcıların pek çoğunun pozisyon ve bilgiyi önemsediğini gözler önüne seriyor. Katılımcıların yüzde 39'u işe alım uzmanının kendisiyle ilgili pozisyon ve bilgi eksikliği olmamasını istiyor. Katılımcıların yüzde 35,5'i kendini rahatça ifade edebilmek istediğini söylerken yüzde 25,3'lük kısım ise işe alım uzmanının güleryüzlü ve yüksek enerjili olması gerektiğini belirtiyor.

Soru 3. İşe alım uzmanıyla görüşmen sonrası geri bildirim almak senin için ne kadar önemli?

TalentGrid'in araştırmasına göre yazılım sektörü de diğer tüm sektörler gibi geri bildirimi önemsiyor. Ankete katılanların yüzde 73,4'ü işe alım uzmanından geri bildirim almanın çok önemli olduğunu düşünürken yüzde 22,3'ü bu soruya önemli, yüzde 2,8'i almasam da olur, yüzde 1,5'i ise hiç önemi yok cevaplarını vermiş durumda.